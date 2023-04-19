Энергетики Сочинского филиала компании «Россети Кубань» построили две воздушные линии электропередачи (ЛЭП) 0,4 кВ и кабельную ЛЭП 6 кВ по улице Туренко в Хостинском районе города Сочи. Общая протяженность энергообъектов составила порядка 2,5 км.

Специалисты установили 33 новых железобетонных опоры и смонтировали порядка 2,5 км самонесущего изолированного провода (СИП). СИП обладает высокой износостойкостью и обеспечивает надежное электроснабжение при неблагоприятных погодных условиях и высоких ветровых нагрузках, что особенно важно для природно-климатических условий сочинского энергорайона.

Энергетики также провели процедуру разукрупнения электросетей: разделили линии на участки за счет трансформаторной подстанции мощностью 400 кВА. Это позволило повысить качество электроснабжения, избежать скачков напряжения в сети и сократить потери при передаче электроэнергии.

Комплексное техническое переоснащение ЛЭП позволит улучшить качество и надежность электроснабжения жителей Хостинского района города Сочи.