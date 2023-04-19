В текущем году специалисты «Россети Московский регион» планируют повысить качество и надежность электроснабжения потребителей в более чем 50 населенных пунктах г.о. Серпухов.

Для этого специалистами Серпуховского района электрических сетей до начала осенне-зимнего периода 2023-2034 гг. будет реализован комплекс мероприятий, включающий, как проведение ремонтных работ на энергооборудовании, так и строительство новых энергообъектов.

В течение года на воздушных линиях 0,4/10 кВ планируются замена свыше 11 км неизолированного провода на самонесущий изолированный и 270 опор линий электропередачи (ЛЭП), расчистка порядка 100 га просек ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности. Энергетики проведут ремонт оборудования 41 трансформаторной подстанции в д. Новинки – Бегичево, д. Паниково, д. Верхние Велеми, д. Судимля и мн. др., установят три вольтодобавочных трансформатора в районе д. Арнеево.

Масштабные работы намечены по разукрупнению сетей в д. Паниково. В районе д. Мокрое будет установлен блок-трансформатор 10/6 кВ, что позволит закольцевать высоковольтную сеть и обеспечить качественное и надежное электроснабжение потребителей в д. Мокрое, д. Дернополье, д. Злобино, СНТ «Лесное озеро», д. Воронино.

За первые месяцы текущего года уже подключено 10 новых трансформаторных подстанций суммарной мощностью, превышающей 830 кВА, в деревнях Игумново, Ланьшино, Агарино и др. Выполнена замена трансформаторов с увеличением суммарной мощности до 1755 кВА еще в 16 населенных пунктах, в том числе: Съяново-2, Сераксеево, Шепилово, Суджимля, Паниково, Глубоково, В.Велеми.

В настоящее время продолжаются работы по включению установленных трансформаторных подстанций в населенных пунктах: Новики, Лукьяново, Рыжиково, Пущино, Малое Ящерово, Ивановское и др.

Главная цель проводимых мероприятий – обеспечение надежной и безопасной эксплуатации электросетевого комплекса и повышение надежности и качества электроснабжения потребителей.

Чтобы заранее быть в курсе о месте, времени проведения работ и сроках перерывов электроснабжения можно обратиться на сайт ПАО «Россети Московский регион» в раздел «Плановые отключения» или на телефон «Светлой линии» 8 (800) 220-0-220. В этом же разделе можно подписаться на бесплатные смс и/или e-mail уведомления о плановых отключениях.