Количество технологических нарушений в сети 0,4 кВ и выше ПАО «Россети Юг» в осенне-зимний период (ОЗП) 2022-2023 года снизилось на 24% по сравнению с ОЗП 2021-2022 года.

Нынешняя зима была достаточно мягкой, поэтому интенсивность гололедных явлений была невысокой. Энергетики провели четыре плавки гололеда в то время, как зимой 2021-2022 года они проводились 85 раз.

Положительная динамика показателей аварийности связана, в том числе, с профессиональной работой персонала и своевременным выполнением программы технического обслуживания и ремонта энергообъектов. Напомним, в 2022 году объем её финансирования превысил первоначально утвержденный план на 5% и составил 2 млрд рублей. Были отремонтированы около 2,4 тыс. км линий электропередачи, 6,6 тыс. единиц коммутационного оборудования, заменено более 6 тыс. опор, 55 тыс. изоляторов и 690 км провода.