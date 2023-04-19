Энергетики Адыгейского филиала «Россети Кубань» отремонтируют оборудование подстанции 110 кВ «Шовгеновская» в Шовгеноском районе Республики Адыгея. Высоковольтный питающий центр обеспечивает электроэнергией свыше 16 тысяч человек и социально значимые объекты нескольких сельских поселений, а также принимает в сеть электроэнергию от объекта солнечной генерации проектной мощностью 4 МВт.

Специалисты энергокомпании отремонтируют подстанционное оборудование – выключатели, трансформаторы, разъединители, распределительные устройства, а также осуществят комплекс противопожарных мероприятий, обновят покраску металлических конструкций и диспетчерские наименования.

Ранее энергетики завершили ремонт подстанции 35 кВ «БВД», от надежности работы которой зависит электроснабжение ряда населённых пунктов предгорной части Майкопского района Республики Адыгея.

В 2023 году в Адыгейском филиале планируется выполнить эксплуатационное обслуживание 40 высоковольтных подстанций. Специалисты намерены реализовать большую часть технических мероприятий до наступления летних пиков нагрузок на энергосистему.

Адыгейский филиал «Россети Кубань» обеспечивает электроэнергией восемь муниципальных образований: Майкопский, Гиагинский, Шовгеновский, Кошехабльский, Красногвардейский районы и город Майкоп Республики Адыгея, а также Белореченский и Апшеронский районы Краснодарского края. В зоне ответственности филиала – 58 подстанций 35-110 кВ и 2,1 тыс. трансформаторных подстанций. Общая установленная мощность – 1010 МВА.