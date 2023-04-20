АО «Мособлэнерго» в 1 квартале 2023 года выполнило 3 924 мероприятий по технологическому присоединению к электросетям компании на общую мощность 112 МВт. Соответственно, ежедневно к сетям компании в среднем подключалось 43 новых объекта.

Всего за первый квартал текущего года департамент технологических присоединений АО «Мособлэнерго» принял и обработал 4 023 заявки на подключение к сетям на общую мощность 244 МВт. Абсолютное большинство заявок поступило онлайн через «Портал потребителя» - moetp.ru. Средний срок технологического присоединения для представителей малого и среднего бизнеса составил 42 дня.

АО «Мособлэнерго» уделяет особое внимание технологическому присоединению социально значимых объектов. В 2023 году к сетям компании были присоединены реконструированный Егорьевский историко-художественный музей, здания начальных школ на 400 мест в п. Глебовский г.о. Истра и в г. Луховицы, новая школа на 550 в п. Нахабино и 3-х этажный жилой дом, построенный на ул. Ульянова в п. Лесной Пушкинского городского округа.

АО «Мособлэнерго» подключает к электрическим сетям энергопринимающие устройства юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Порядок определен правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 №861, а также федеральным законом от 26.03.2003г. №35-ФЗ «Об электроэнергетике».

Технологическое подключение к сетям компании выполняется в следующих случаях: при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя.