В этом году филиал «Россети Центр» – «Белгородэнерго» обеспечит возможность для подключения к централизованному электроснабжению 686 участков частных застройщиков. На эти цели направлено 120 млн рублей.

Электросетевой инфраструктурой планируется обеспечить 11 микрорайонов ИЖС, расположенных в пяти муниципальных образованиях региона. В общей сложности для застройщиков «Белгородэнерго» построит больше 30 километров воздушных и кабельных линий электропередачи, установит 13 комплектных трансформаторных подстанций общей мощностью порядка 10 МВА.

Наибольший объем работ запланирован в Белгородском районе – в микрорайонах «Стрелецкое 73/2», «Стрелецкое-72» и «Стрелецкое 83», «Хохлово-68», «Разумное 71», «Новосадовый 41», «Майский-8».

Помимо этого, энергетики построят сети в микрорайонах «с. Федосеевка», «Крапивеский-3», «Теплый Колодезь» и «Крапивное» Старооскооскольского, Яковлевского, Губкинского и Шебекинского городских округов.

Еще в трех микрорайонах – «Стрелецкое-72», «Стрелецкое-43» и «Птичное» - энергетики приступят к проектно-изыскательским работам с перспективой дальнейшего развития сетевого комплекса.