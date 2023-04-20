Госдума приняла закон, направленный на упрощение госзакупок

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, направленный на упрощение и оперативность совершения закупок и заключения государственных и муниципальных контрактов. Документ инициирован группой сенаторов во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем комитета Госдумы по экономической политике Максимом Топилиным.

Закон повышает ценовой порог, допускающий проведение электронного запроса котировок, с 3 млн до 10 млн рублей, а также снимает ограничения на объем таких закупок. При этом до 31 декабря 2026 года не будут действовать установленные ограничения размера годового объема закупок, осуществляемых путем проведения электронного запроса котировок (не превышать 20% совокупного годового объема закупок заказчика или 100 млн рублей в отношении заказчика, совокупный годовой объем закупок которого в прошедшем календарном году составил менее 500 млн рублей). Такое изменение направлено на сокращение сроков закупочных процедур.

Предусматривается также повышение ценового порога, допускающего проведение малых закупок в электронной форме с использованием электронных площадок, с 3 млн до 5 млн рублей. При этом годовой объем таких закупок не должен превышать 100 млн рублей. Кроме того, устанавливается возможность проведения строительных закупок "под ключ" в срок до 1 января 2025 года, что позволяет более оперативно и эффективно осуществлять строительство различных объектов с полным циклом от момента проектирования объекта до этапа его оснащения всем необходимым для его эксплуатации оборудованием.

Заказчики наделяются полномочиями заключать контракт с участником закупки, которому присвоен второй номер по итогам проведения конкурентной закупки, в случае расторжения контракта с победителем такой закупки в связи с возникновением не зависящих от поставщика (подрядчика, исполнителя) обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, без условия принятия решения о внесении победителя закупки в реестр недобросовестных поставщиков. Для снижения временных затрат заказчиков на закупку товара, работы, услуги предусматривается сокращение сроков согласования заключения контракта с единственным поставщиком.

Вводится право заказчиков устанавливать разные размеры аванса в отношении этапов исполнения контракта, предусматривающих выполнение работ по подготовке проектной документации и (или) выполнению инженерных изысканий, строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства. Предусматривается также право не предоставлять аванс в отношении этапов исполнения контракта, предусматривающих выполнение работ по подготовке проектной документации и (или) выполнению инженерных изысканий.

Особенности закупки медизделий

Устанавливаются особенности закупки медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания, необходимых для назначения пациенту по медицинским показаниям, по решению врачебной комиссии, которое фиксируется в медицинской документации пациента. За правительством РФ закрепляется утверждение перечня таких медицинских изделий и продуктов лечебного питания, а также порядок его формирования.

Предусматривается право заказчиков проводить закупки с указанием конкретного товарного знака без обязанности учитывать возможные эквиваленты в отдельных случаях, обусловленных особенностями таких закупок. Исключаются излишние требования, связанные с определением начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК). Заказчики вправе самостоятельно разрабатывать правила определения и обоснования НМЦК, в том числе учитывая географические и экономические особенности региона, уровень конкуренции на рынке определенного товара, а также современные методы и способы получения информации о рыночных ценах на товары, работы, услуги.

Также предусматривается, что до 31 декабря 2024 года закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" не применяется к отношениям, связанным с закупкой товаров, работ, услуг избирательными комиссиями, находящимися на территориях новых субъектов РФ.

Закон вступит в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.