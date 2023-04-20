Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин выступил на Всероссийском совещании об итогах отопительного сезона 2022/2023 годов, где рассказал об основных результатах работы Группы в осенне-зимний период (ОЗП) и актуальных задачах электросетевого комплекса. Мероприятие прошло в Москве под председательством Министра энергетики РФ Николая Шульгинова.

Андрей Рюмин отметил, что в 2022 году объем финансирования программы технического обслуживания и ремонта (ТОиР) увеличен на 9% – до 77,5 млрд рублей. Энергетики отремонтировали 769 силовых трансформаторов, почти 40 тыс. трансформаторных подстанций и 83,5 тыс. км линий электропередачи, расчистили 170,5 тыс. гектаров трасс ЛЭП.

Подготовка позволила уменьшить на 64% количество массовых отключений в осенне-зимний период, на 12% сократить среднюю длительность перерывов электроснабжения. В прохождении ОЗП было задействовано около 48 тыс. человек, почти 24 тыс. единицы авто- и спецтехники и около 6,7 тыс. резервных источников питания суммарной мощностью 528 МВт.

«Главная наша задача, как и прежде, выполнение в срок и в полном объеме плановых мероприятий в рамках подготовки к следующему осенне-зимнему периоду. Объем финансирования ремонтной программы в этом году вырастет на 14% – до 90 млрд рублей», – подчеркнул Андрей Рюмин.

Он также добавил, что в ряде регионов с высоким износом фондов для качественного изменения ситуации необходимо параллельно реализовать мероприятия программы повышения надежности. Например, в Дагестане, где доля отслужившего нормативный срок оборудования составляет 78%.

Затронуты и другие актуальные вопросы функционирования сетевого комплекса. В частности, консолидация электросетевых активов, ситуация с платежами за услуги по передаче электроэнергии и восстановление сетевых объектов в новых субъектах Российской Федерации.

В ходе совещания Николай Шульгинов вручил Андрею Рюмину Благодарность Президента Российской Федерации коллективу «Федеральной сетевой компании – Россети» за большой вклад в развитие электроэнергетики и высокие показатели в производственной деятельности.

Также орденом Мужества был награжден Генеральный директор ПАО «Россети Центр» Игорь Маковский за личное руководство мероприятиями по надлежащему и бесперебойному электроснабжению потребителей на территории России при проведении специальной военной операции, в том числе непосредственно в период боевых действий.