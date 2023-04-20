19 апреля 2023 года состоялось Годовое Общее собрание членов Ассоциации «Объединение производителей, поставщиков и потребителей алюминия» (Алюминиевой Ассоциации). Мероприятие прошло в очном формате с возможностью наблюдать за его прямой трансляцией.

В ходе Общего собрания был представлен отчет о работе Алюминиевой Ассоциации за 2022 год, в том числе проектов, направленных на расширение потребления алюминия в различных отраслях экономики, рассмотрены основные тенденции развития отрасли в текущей ситуации. На стратегической сессии с участием представителей компаний-членов Ассоциации обсуждались актуальные вопросы рынка, перспективные направления для реализации алюминиевых продуктов, а также планы по инвестициям в новые производства.

Как отмечалось в рамках Общего собрания, мощности по производству алюминиевой продукции составляют 1,8 млн тонн первичного и вторичного металла, они загружены на 80%. Алюминиевая Ассоциация, РУСАЛ и другие участники отрасли прилагают усилия для развития спроса на алюминиевую продукцию и мощностей высоких переделов – в прокате, экструзии и литье.

В то же время по итогам 2022 года рынок алюминиевых продуктов сократился почти на четверть. Среди основных вызовов, с которыми столкнулась отечественная алюминиевая отрасль, – логистические ограничения, переориентация транспортных потоков, замедление ряда инфраструктурных проектов. Постепенное восстановление производства наблюдается с середины лета прошлого года, а возвращение отрасли к уровню 2021 года займет три-четыре года.

«Сейчас есть примеры улучшения ситуации и частичного восстановления производства. Мы рассчитываем, что уже в этом году отрасль может вернуться к росту. Потенциал долгосрочного роста потребления алюминиевых продуктов сохраняется во всех сегментах рынка. Но отрасли необходима комплексная поддержка, которая обеспечит ей стабильное развитие», – отметила Ирина Казовская.

Выступившие на собрании представители Алюминиевой Ассоциации отчитались о работе по основным направлениям ее стратегии развития: стимулированию потребления алюминия на внутреннем рынке, реализации программы стандартизации, содействию замещению импорта полуфабрикатов и готовых изделий, поддержке экспорта и международных связей, противодействию контрафакту и фальсификату, повышению экологичности производств и материалов, а также качества продукции, подготовке высококвалифицированных кадров для алюмопотребляющих отраслей.

Участники собрания приняли ряд организационных решений, в том числе о включении в состав Ассоциации четырех новых членов – ООО «ТБМ», ООО «АВИСМА», ООО «Юго-западная торговая компания» и АО «Людиновокабель». Таким образом, на сегодняшний день в Алюминиевую Ассоциацию входят 129 компаний и организаций. По результатам голосования Председателем Алюминиевой Ассоциации была избрана Ирина Казовская.