Николай Шульгинов провёл всероссийское совещание «Об итогах прохождения субъектами электроэнергетики и объектами ЖКХ отопительного сезона 2022-2023 годов».

Открывая совещание, Министр подчеркнул, что энергетики в целом прошли штатно максимум нагрузок осенне-зимнего периода. Отопительный сезон проходил на фоне роста энергопотребления и нагрузки на электросетевое и генерирующее оборудование.

«Потребление выросло на 0,5% по сравнению с показателем предыдущего осенне-зимнего периода. В целом по году рост составил 1,5%. В январе текущего года был зафиксирован исторический максимум потребления мощности как в Единой энергосистеме России, так и в целом по стране. По России он составил почти 166 ГВт, что выше на 2 ГВт рекорда прошлого года», – рассказал Николай Шульгинов.

Он сообщил, что системных нарушений по поставкам топлива на энергообъекты в прошедший осенне-зимний период не допущено. Генерирующие компании организовали накопление и поддержание в течение всего сезона запасов топлива на уровне утверждённых Министерством нормативов. При этом Минэнерго провело работу по обеспечению ритмичности поставок угля на объекты генерации Дальнего Востока.

Министр напомнил, что продолжается подготовка законопроекта о северном завозе, который готовится ко второму чтению в Госдуме. Его принятие важно для своевременного обеспечения северных регионов топливно-энергетическими ресурсами, поскольку проект устанавливает приоритизацию завозимых грузов (грузы для сферы ЖКХ и энергетики относятся к первой и важнейшей из четырёх категорий).

По его словам, в текущем отопительном сезоне фиксируется рост показателей аварийности как в сетях 110 кВ и выше, так и на объектах генерации, в сетях – на 10%, в генерации на 11%. Динамика определяется сочетанием неудовлетворительного техсостояния и аномальных климатических воздействий.

Отдельное внимание Николай Шульгинов уделил состоянию распределительного электросетевого комплекса, где наблюдается рост количества аварий на 3%. Обеспечение единой технической и инвестиционной политики в электросетевом комплексе невозможно без сокращения количества территориальных сетевых организаций в каждом регионе и их укрупнения. По итогам первого этапа применения новых критериев количество непрофессиональных участников снизилось на 23%, порядка 400 ТСО из 1680 были лишены статуса.

«Разработанный Минэнерго проект, предусматривающий создание в каждом регионе единого центра ответственности за надёжное энергоснабжение – системообразующей ТСО, уже в ближайшее время будет внесен в Правительство», – заявил Министр.

Он также отметил, что создание региональными властями новых сетевых организаций на базе электросетей ранее лишившихся статуса компаний, неправомерно.

«С этого года начали работу 29 новых ТСО в 14 регионах России. Это идёт вразрез с поручениями Президента. С учётом поддержки Государственной Думой будем на законодательном уровне пресекать подобные манипуляции. Создание новых ТСО не позволит нам направлять высвобождающиеся средства на модернизацию», – пояснил Николай Шульгинов.

Также продолжается реализация масштабного проекта по объединению на параллельную синхронную работу объединённых энергетических систем Сибири и Востока. Это позволит увеличить пропускную способность между двумя энергосистемами, сократить общую потребность в генерирующей мощности и повысить надёжность и качество электроснабжения потребителей Дальнего Востока и Сибири, прежде всего тяговых транзитов БАМа и Транссиба.

Помимо этого, глава Минэнерго затронул тему работы иностранного оборудования. Прошедший отопительный сезон прошёл без существенных проблем с эксплуатацией газовых турбин, чему способствовали меры поддержки и организационные решения, принятые в прошлом году. Но для полноценного решения вопроса с сервисным обслуживанием импортного и импортозависимого оборудования необходима работа с отечественными компаниями по проведению сервиса и ремонта в России, прокомментировал глава энергетического ведомства. Кроме того, нужно актуализировать планы по замещению мощностей, выбывающих в случае невозможности дальнейшей эксплуатации таких турбин.

В завершение Министр рассказал о ситуации в новых субъектах РФ. Отопительный сезон в этих регионах прошёл удовлетворительно. В то же время для подготовки к работе в предстоящий осенне-зимний период важно ускорить формирование имущественных комплексов ТЭК и передать их энергокомпаниям с государственным участием, заключил он.