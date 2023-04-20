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«Россети Московский регион» продолжают реализацию программы по обеспечению орнитологической безопасности объектов электросетевого комплекса.
20 апреля энергетики установили комплекты птицезащитных устройств (ПЗУ) на воздушных линиях электропередачи в городском округе Домодедово. Устройства были смонтированы на опорах кабельно-воздушной линии 110 кВ «Пахра-Яковлево», которая обеспечивает электроснабжение потребителей г.о. Домодедово, включая социально-значимые объекты округа и аэропорт «Домодедово».
В рамках пресс-тура специалисты продемонстрировали журналистам работу по установке комплектов ПЗУ антиприсадочного и защитно-барьерного типа на опорах высоковольтной ЛЭП. Первые затрудняют посадку и гнездование птиц вблизи находящихся под напряжением объектов, вторые – защищают от непосредственного контакта с гирляндами изоляторов и иными потенциально опасными для птиц элементами ЛЭП и подстанций.
Работа по установке ПЗУ на ЛЭП позволяет предотвратить технологические нарушения в электросетях из-за жизнедеятельности птиц, а также минимизировать риск травмирования пернатых.
Компания уделяет большое внимание разработке технических мер для снижения поражения электрическим током птиц, в том числе и редких видов. «Россети Московский регион» первыми в Центральном федеральном округе РФ приступили к реализации программы по обеспечению орнитологической безопасности объектов электросетевого комплекса. Основная цель проекта – обеспечить охрану птиц при эксплуатации ЛЭП, сохранить биологическое разнообразие на территории столичного региона.
Всего с 2017 года на линиях 0,4-220 кВ установлено более 17 тысяч ПЗУ. В 2023 году запланирована установка 4970 ПЗУ на линиях 0,4-220 кВ.
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