19 апреля 2023 года ректор НИУ «МЭИ», президент НП «НТС ЕЭС» Николай Рогалев выступил на Российском международном энергетическом форуме (РМЭФ-2023). Он провёл круглый стол Научно-технического совета ЕЭС, на котором рассматривались проблемы импортозамещения, цифровизации энергетической отрасли, развития атомной энергетики и подготовки кадров.

В работе круглого стола приняли участие более 50 человек: руководители электросетевых и энергетических компаний России и Китая, ректоры отраслевых университетов, научные сотрудники НИУ «МЭИ», специалисты научно-исследовательских и проектных организаций, разработчики и производители электротехнического оборудования, конструкций и материалов.

В своих докладах эксперты обсуждали вопросы устойчивого развития электроэнергетики, энергетическую безопасность, низкоуглеродное развитие, рынок электроэнергии, цифровизацию и распределенную генерацию.

«Сегодня мы проводим, можно сказать, юбилейное заседание. В этом году 15 лет Научно-техническому совету Единой энергетической системы. Еще в прошлом году с членами научно-технического совета мы представили, какой может быть энергетика до 2050 года. Сегодняшний разговор был продолжен вокруг этой темы, мы постарались сделать сбалансированное системное представление, исходя из совокупности взглядов о том, какая энергетика, может быть в 2050 году. Более того Научно-технический совет Единой энергетической системы сейчас становится всё более международным. У нас есть отношения с СНГ, с Евразийским экономическим союзом, у нас есть отношения с крупнейшей Организацией по развитию и кооперации в области глобального энергообъединения GEIDCO, цель которой заключается в объединении институтов, компаний и других организаций для содействия в создании системы глобального объединения энергосистем для продвижения устойчивого развития энергетики во всем мире», — рассказал о проведении круглого стола ректор НИУ «МЭИ» и президент НП «НТС EЭС» Николай Рогалев.

В рамках круглого стола выступил Представитель Организации по развитию и кооперации в области глобального энергообъединения GEIDCO в России и Странах Центральной Азии Чэнь Сюйпэн с сообщением об организации развития и кооперации глобального энергетического объединения. Он подчеркнул, что Глобальное энергетическое объединение является современной энергетической структурой, с ведущей ролью чистой энергетики, электроэнергии и принципом взаимного объединения, совместного установления и пользования, а также представляет собой пространство для масштабного освоения, обеспечения и пользования чистой энергетикой в мире.

XI Российский международный энергетический форум проходит с 18 по 20 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге. Это ежегодное конгрессно-выставочное мероприятие для специалистов топливно-энергетической отрасли, одно из крупнейших международных мероприятий в России, созданное для диалога между отраслевыми корпорациями, органами государственной власти и научным сообществом.

В деловую программу форума в этом году вошло несколько десятков тематических конференций и круглых столов, посвященным проблематике и трендам, определяющим дальнейшее развитие сферы добычи энергоресурсов в России и за рубежом. Одновременно с деловой программой на РМЭФ-2023 прошла традиционная специализированная выставка «Энергетика и Электротехника», где энергетические компании презентовали свою инновационную продукцию.

Национальный исследовательский университет «МЭИ» — ведущий вуз России в области энергетики, электротехники, радиотехники, электроники и информационных технологий. НИУ «МЭИ» является подведомственной организацией Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. НИУ «МЭИ» располагает обширной материально-технической базой, включающей в себя 12 институтов, более 100 научно-исследовательских лабораторий, специализированный опытный завод, уникальную учебную ТЭЦ, крупнейшую научно-техническую библиотеку в стране, полигон возобновляемой энергетики. В университете по 25 направлениям подготовки проходят обучение более 20 000 студентов и аспирантов. Высокое качество обучения и научной деятельности обеспечивают более 1600 преподавателей и учёных, в том числе 184 доктора и 597 кандидатов наук.

Входит в ТОП-20 ведущих российских вузов по версии Forbes (2021).

НИУ «МЭИ» занимает лидирующие позиции по предметам «Энергетика» и «Электротехника рейтинга российских вузов «Национальное признание» компании «Univer.EXPERT Академический критик».

НИУ «МЭИ» входит в ТОП-10 технических вузов по уровню зарплат молодых специалистов (данные исследования SuperJob.Ru, 2022)

В 2020 г. НИУ «МЭИ» прошел независимую экспертную оценку по Модели Совершенства EFQM (European Foundation for Quality Management) и подтвердил уровень «Признанное совершенство» (5 звезд).

НИУ «МЭИ» удостоен многочисленных премий в области интернационализации высшего образования и продвижения России и СНГ в мировом сообществе.