Компания «Рубрукс РНД», разработчик систем и компонентов для гибридного и электротранспорта, полностью локализовала производство тягового инвертора в России. Это самый наукоемкий узел в конструкции, который приводит электромобиль в движение, — регулирует крутящий момент и скорость транспортного средства.

Тяговый инвертор RUBRUKS NTPI-600-50 стал первым в линейке, построенным на базе российского микроконтроллера АО «НИИЭТ». Производство полностью локализовано в России: от компонентной базы и ПО до изготовления конструктивных элементов и испытаний.

Владимир Малеев, коммерческий директор АО «НИИЭТ»: «Микросхема представляет собой СБИС 32-разрядного микроконтроллера на базе RISC-ядра и предназначена для промышленных и потребительских приложений, включая системы дистанционного мониторинга, контрольно-измерительные приборы, сетевые устройства, системы автоматизации производственных процессов, автомобильную электронику, системы управления электродвигателями. Она имеет встроенную флеш-память размером 64 Кбайт, которую можно использовать для хранения и загрузки пользовательского программного обеспечения».

Инверторы применяются в узлах энергопитания или тягового электропривода специальной, сельскохозяйственной и грузовой техники, а также легкового автотранспорта. Разработанная линейка инверторов представлена устройствами мощностью — от 30 до 350 кВт, которые соответствуют транспортным требованиям по габаритам, весу и устойчивости к вибрационным нагрузкам.

Кирилл Ильин, технический директор компании «Рубрукс»: «Использование электромеханических трансмиссий в грузовой и специализированной технике – достаточно новое направление. Для них у нас есть инверторы большой мощности на 150, 250 и 350 кВт. Это направление может постепенно заменить традиционную механическую трансмиссию и гидравлический привод за счет доступных электрических компонентов. Для легкового автотранспорта у нас есть инверторы мощностью от 30 до 100 кВт».

Встраиваемое ПО позволяет реализовать методы векторного управления, мониторинг аварийных ситуаций и отладку устройства под требования и специфику задач пользователя. Конфигурация, отображение диагностических параметров, а также история контрольных и аварийных событий доступны сервисному инженеру через графическое ПО.

Алексей Беляев, проектный менеджер кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково»: «Тяговый инвертор – самый наукоемкий модуль электромобиля, как в части схемотехники, так и с точки зрения управляющего ПО. Во многом от тягового преобразователя зависит эффективность использования аккумуляторной батареи, ее ресурс и дальность пробега на одном заряде. Специалисты компании “Рубрукс РНД” разработали линейку тяговых инверторов с высокими удельными характеристиками: для номинальной мощности 100 кВт - 4 кВт/кг, 6 кВт/л. Тяговый инвертор имеет жидкостное охлаждение и обладает двукратной перегрузочной способностью. Также стоит отметить возможность конфигурации устройства под требования и специфику работы конкретной платформы электромобиля. Наличие отечественных тяговых инверторов — это критически важное условие развития независимой отрасли электроавтомобилестроения. Кластер энергоэффективных технологий будет и дальше поддерживать команду “Рубрукс РНД” с использованием имеющихся у нас инструментов».

В настоящее время идет процедура включения изделия в Реестр промышленной продукции Минпромторга, произведенной на территории России. Плановый срок выхода в серию – I квартал 2024 года, первые образцы уже переданы в опытную эксплуатацию.

«Сколково» – крупнейший инновационный центр России – играет весомую роль в укреплении фундамента национальной экономики. Стартапы, развивающие бизнес при поддержке «Сколково», поставляют отечественную высокотехнологичную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий и многих других. В числе резидентов «Сколково», получивших известность не только в России, но и за ее пределами: ExoAtlet, Биорг, РапидБио, Моторика, Uchi.ru, Якласс, VisionLabs, Вокорд, С-Инновации, Гепатера, ЦРТ Инновации, Спутникс и многие другие. Сколковская экосистема – это сумма профильных клиентоориентированных сервисов для инновационных отраслей: от акселерации и программ поддержки частных инвесторов и университетских стартапов до зарубежного патентования и таможенного оформления экспорта/импорта. Технопарк «Сколково» является крупнейшим в Восточной Европе. Научное сердце «Сколково» – Университет Сколтех – в 2021 году повторно вошел в число лучших молодых университетов мира по версии рейтинга Nature Index, заняв 65-е место, и впервые попал на 35 место в рейтинге по физике.

В 2021 году выручка резидентов «Сколково» увеличилась почти на 55% по сравнению с 2020 годом и составила 247,8 млрд рублей. На конец 2022 число стартапов-резидентов «Сколково» превысило 3500. Количество рабочих мест в экосистеме стремительно приближается к 70 тысячам.