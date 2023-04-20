Сварка подводных кабелей большого сечения

Компания August Strecker GmbH & Co. KG выпускает сварочное оборудование, которое идеально подходит для тех случаев, когда к качеству сварного соединения предъявляются очень высокие требования.

Машины серий MS и MK предназначены для сварки проволоки, скрученных многопроволочных жил, кабелей и профилей из алюминия, меди, латуни и др. Отличное качество сварного шва, минимальная зона термического влияния и документально зафиксированная высокая воспроизводимость даже в случае сварки изделий из сложных сплавов являются отличительными особенностями этого процесса. Может быть произведена сварка даже скрученных многопроволочных жил разного диаметра. В технологический цикл интегрировано автоматическое удаление заусенцев, в результате чего получается однородное, очень тонкое и не содержащее пор и заусенцев соединение. По дополнительному запросу можно включить в комплект сварочного агрегата мониторинг качества процесса сварки. Сварочные агрегаты серий MS и MK являются наиболее предпочтительным вариантом выбора в тех случаях, когда требуется соответствие очень высоким требованиям, предъявляемым к качеству сварного соединения. Например, оптимальной областью применения этих машин является сращивание подводных кабелей.

В стандартную комплектацию сварочных агрегатов серий MS и MK входит разработанная компанией August Strecker GmbH & Co. KG инновационная система полного контроля параметров - Full Parameter Control (FPC). Полный комплект рецептов параметров сварочного процесса сохраняется безопасным образом и с возможностью точной повторяемости. Все настройки машины выполняются автоматически в соответствии с выбранным рецептом без вмешательства оператора, что способствует уменьшению воздействия человеческого фактора. Компактная и прочная конструкция машины с интуитивно понятным управлением оператором предназначена для промышленного использования на производстве и отвечает высочайшим стандартам удобства и эргономики. Трёхфазный трансформатор постоянного тока уравновешивает высокое потребление тока или кратковременные пиковые нагрузки, возникающие при сварке кабелей очень больших поперечных сечений. Это снижает потребление тока.

Компания осуществляет непрерывное технологическое развитие и постоянно совершенствует свои сварочные агрегаты, как в плане используемой технологии, так и в плане охватываемых рабочих зон. В настоящее время самая маленькая машина типа MS20-FPC может выполнять сварку скрученных многопроволочных медных или алюминиевых жил с площадью поперечного сечения от 16 мм2 до 95 мм². Намного большим спросом пользуется сварочная машина типа MK1200-FPC, которая на данный момент является самой крупногабаритной машиной в этой серии. Сварочные машины типа MK1200-FPC, предназначенные для сварки скрученных многопроволочных медных или алюминиевых жил сечением от 185 мм² до 3000 мм², уже были проданы хорошо известным международным производителям кабельной продукции. Отвечая потребностям кабельной промышленности, компания August Strecker GmbH & Co. KG стремится разрабатывать оборудование для сварки изделий ещё больших поперечных сечений.