 

Свыше 64 млн кВт*ч солнечной энергии поступило в сети астраханского филиала "Россети Юг" с начала 2023 года

20 апреля 2023, 15:00 374 Время чтения ≈ < минуты
Источник: Россети Юг
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За первые три месяца текущего года в распределительную сеть филиала ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» поступило более 64 млн кВт*ч электроэнергии от солнечных электростанций (СЭС). Такой объём эквивалентен потреблению электроэнергии жителями г. Астрахани в течение двух месяцев.

Доля солнечной электроэнергии в общей структуре отпуска в сеть астраханского филиала «Россети Юг» за три месяца 2023 года составила более 7%.

Астраханская область входит в число регионов с наиболее развитой альтернативной энергетикой. В настоящее время в области ВИЭ-генерация представлена 13 солнечными электростанциями, девять из которых передают «зеленую» энергию в сети «Россети Юг». Их мощность составляет 225 МВт.

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Метки: РОССЕТИ ЮГ, АСТРАХАНЬЭНЕРГО, СЭС, ВИЭ
Отрасль: Электроэнергетика 

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