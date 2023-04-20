За первые три месяца текущего года в распределительную сеть филиала ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» поступило более 64 млн кВт*ч электроэнергии от солнечных электростанций (СЭС). Такой объём эквивалентен потреблению электроэнергии жителями г. Астрахани в течение двух месяцев.

Доля солнечной электроэнергии в общей структуре отпуска в сеть астраханского филиала «Россети Юг» за три месяца 2023 года составила более 7%.

Астраханская область входит в число регионов с наиболее развитой альтернативной энергетикой. В настоящее время в области ВИЭ-генерация представлена 13 солнечными электростанциями, девять из которых передают «зеленую» энергию в сети «Россети Юг». Их мощность составляет 225 МВт.