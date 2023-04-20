В «Россети Урал» - «Екатеринбург» начинается активная фаза ремонтной кампании эксплуатируемого электросетевого комплекса. В 2023 году общий объем финансирования программы составит около 0,5 млрд. рублей.

В рамках утвержденного плана будут проведены комплексные ремонты на 5 подстанциях с напряжением 35 кВ и выше. В их числе «Спортивная», «Труд», «Академическая», «ВИЗ» и «Фильтровальная». На данных подстанциях будет отремонтировано силовое оборудование, коммутационные аппараты, проведено обслуживание устройств релейной защиты и оборудования технологической связи.

Кроме того, в текущем году энергетики отремонтируют 37,5 километров линий электропередачи уровнем напряжения 0,4 кВ и выше, включая замену 478 опорно-стержневых изоляторов и 156 опор. Также запланирован ремонт 57 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов с напряжением 6-20 кВ.

Основные работы будут проходить в Орджоникидзевском, Железнодорожном, Кировском, Октябрьском, Верх-Исетском, Чкаловском и Ленинском районах. Выполненные ремонты позволят повысить качество и надежность электроснабжения потребителей по улицам Куйбышева, Московская, Белинского, Машинная, Луганская, в микрорайонах Ботанический, Академический, Калиновский, а также на ВИЗе и других территориях города.

Традиционно отдельное внимание будет уделено расчистке трасс воздушных линий электропередач от древесной и кустарниковой растительности. В этом году запланирована расчистка 46,2 гектаров.

«Главная цель ремонтной кампании – осуществить подготовку оборудования к работе в период повышенных нагрузок и экстремальных погодных условий, обеспечить надежность функционирования электросетевого комплекса, минимизировать условия для возникновения технологических нарушений и ограничений электроснабжения потребителей. К 30 сентября все запланированные работы на основном силовом оборудовании будут завершены», - рассказал главный инженер компании «Россети Урал» - «Екатеринбург» Евгений Мальцев.

В октябре качество подготовки компании к обеспечению надежного электроснабжения потребителей в осенне-зимний период проверит специальная комиссия. В ее состав войдут представители Ростехнадзора, МЧС и министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области.

Обращаем внимание, что проведение плановых ремонтных работ может сопровождаться временным частичным или полным ограничением электроснабжения потребителей. Ознакомиться с графиком плановых отключений электроэнергии можно на сайте электросетевой компании https://www.eesk.ru/clients/Informacija_ob_otkljuchenijah, а также по телефону Контактного центра поддержки клиентов 8-800-2200-220.