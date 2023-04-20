В утвержденную Минэнерго России Схему и программу развития электроэнергетических систем России (далее – СиПР) на 2023–2028 годы включены прогноз потребления электрической энергии и мощности, а также основные технические решения по развитию энергетического комплекса Тамбовской области.

В соответствии с прогнозом, разработанным Филиалом АО «СО ЕЭС» Липецкое РДУ (осуществляет оперативно-диспетчерское управление объектами электроэнергетики на территории Липецкой и Тамбовской областей), до 2028 года в энергосистеме Тамбовской области планируется увеличение потребления электрической энергии до 3769 млн кВт·ч со среднегодовым темпом прироста 0,91 %, а также увеличение максимального потребления электрической мощности до 630 МВт со среднегодовым темпом прироста 0,07 %.

По данным Филиала Системного оператора Липецкое РДУ, в 2022 году эти значения составили: потребление электрической энергии - 3535 млн кВт·ч, потребление электрической мощности – 593 МВт.

В рамках СиПР в энергосистеме Тамбовской области планируется реализация крупных проектов, связанных с вводом в эксплуатацию и модернизацией объектов по производству, трансформации и распределению электрической энергии.

Ввод в эксплуатацию ВЭС «Озерная» суммарной электрической мощностью 151,2 МВт.

Модернизация турбогенератора № 8 Тамбовской ТЭЦ с увеличением суммарной электрической мощности станции с 235 до 255 МВт, а тепловой – с 947 до 962 Гкал/ч.

Ввод в эксплуатацию ТЭЦ ООО «Кристалл» с двумя генерирующими установками мощностью по 16 МВт каждая для электроснабжения сахарного завода.

В СиПР также определены решения по перспективному развитию электрических сетей энергосистемы Тамбовской области, в том числе реконструкция ПС 110/35/6 кВ ООО «Котовская ТЭЦ» с заменой двух трансформаторов мощностью 16 МВА каждый на более мощные – по 25 МВА каждый.

Напомним, новая модель планирования перспективного развития отрасли введена с 1 января 2023 года в соответствии с принятыми в июне 2022 года поправками в Федеральный закон № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». В соответствии с документом, центром ответственности за перспективное планирование электроэнергетики стал Системный оператор. В спектр задач компании включена разработка двух программных документов – Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики на 18 лет и Схемы и программы развития электроэнергетических систем России на 6 лет с включением в последнюю планов по развитию региональных энергосистем в части системообразующей сети 110 кВ и выше. Внедрение новой системы направлено на повышение качества и прозрачности документов перспективного планирования, а также увеличение экономической эффективности принимаемых технических решений по формированию будущего облика энергосистемы при соблюдении установленных параметров ее надежности.

СиПР на 2024 – 2029 и последующие годы планируется утверждать ежегодно до 1 декабря. Генеральную схему размещения объектов электроэнергетики на 2025 – 2042 годы предполагается разработать и утвердить до 1 декабря 2024 года.