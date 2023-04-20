В селе Китовое построят детсад на 110 мест

Дирекция по реализации федеральной программы социально-экономического развития Курильских островов объявила тендер на строительство детского сада в селе Китовое на Сахалине, сообщает RosTender.info.

Прием заявок на участие открыт до 27 апреля. Стоимость контракта оценили в 660,6 млн рублей. Победитель будет объявлен 2 мая. Ожидается, что строительно-монтажные работы завершатся к концу ноября 2024 года.

Здание детского сада включает в себя 2 блока, соединенных между собой галереей. Учреждение рассчитано на 110 мест. В состав каждой групповой ячейки входят раздевальная, буфетная, туалетная и игровая. Также в здании предусмотрены бассейн, спортивный и музыкальный залы.