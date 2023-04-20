Подведены итоги работы Минстроя России за 2022 год

В Министерстве строительства и ЖКХ РФ состоялось совместное заседание Коллегии Минстроя России и Президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию РФ. Мероприятие прошло под председательством заместителя Председателя Правительства России Марата Хуснуллина и при участии помощников Президента РФ Игоря Левитина и Максима Орешкина, полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе Владимира Якушева, главы Минстроя России Ирека Файзуллина, главы (Раиса) Республики Татарстан Рустама Минниханова, председателя Общественного совета при Минстрое России Сергея Степашина, врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, глав регионов, представителей федеральных и региональных органов власти.

Участникам заседания было адресовано видеообращение Председателя Правительства России Михаила Мишустина, в котором отмечены успехи отраслей — рекордные результаты по вводу жилья за всю историю страны в 103 млн кв. метров, улучшение жилищных условий более 3,5 млн семей, переселение 200 тыс. человек из аварийных домов и благоустройство 11 тыс. дворовых и общественных территорий. Также премьер-министром были обозначены важные стратегические направления работы — обеспечение устойчивого и долгосрочного развития строительной отрасли и ЖКХ, восстановление мирной жизни и инфраструктуры в новых регионах России, обеспечение их активного экономического роста, а также создание высокотехнологичной и производительной промышленности строительства.

Марат Хуснуллин в своём выступлении подвёл основные итоги работы за 2022 год и отметил, что, несмотря на внешнее давление, удалось максимально нивелировать все вызовы и показать значимые результаты.

«Целевые показатели не были снижены ни по одному из ключевых проектов и программ. В целом рост по объёму строительных работ за последние три года составил почти 15%. Такой результат стал возможен благодаря эффективной штабной работе с главами регионов и их командами», — подчеркнул вице-премьер.

Оперативное выстраивание системной работы по восстановлению инфраструктуры ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, по его словам, стало важным достижением ведомства и субъектов РФ. Реализация антикризисных мер и совершенствование нормативного регулирования отраслей было особенно плодотворным благодаря системному взаимодействию с Федеральным Собранием РФ. «Антикризисное реагирование — это невидимая для многих, но очень важная часть работы ведомства, позволившая обеспечить ощутимую поддержку отраслей в кризисных условиях. В прошлом году было принято 29 федеральных законов, которые предусматривают более 150 ключевых для строительства поправок», — сказал вице-премьер.

Помощники Президента РФ Игорь Левитин и Максим Орешкин отметили значимость результатов отраслей, их общий вклад в развитие экономики страны и его устойчивость в условиях санкций.

Глава Минстроя России Ирек Файзуллин подчеркнул, что высокие результаты достигнуты благодаря поддержке Президента и Правительства России, вниманию администрации Президента РФ, активной вовлеченности сенаторов и депутатов, работе Комиссии Госсовета по направлению «Строительство, ЖКХ, городская среда», Общественного совета при ведомстве, регионов, отраслевого и профессионального сообществ.

«В текущем году перед стройкомплексом России стоят не менее амбициозные задачи. По всем направлениям нужно достичь результатов не ниже прошлого года. По итогам I квартала уже введено 28,9 млн кв. метров жилья, прирост по многоквартирному жилью составляет 10%. Для сохранения высоких темпов строительства в этом году продолжим развивать институт типового проектирования. В скором времени для общего пользования всеми гражданами в ГИС ЕГРЗ будут доступны типовые проекты по возведению частных домов», — отметил Ирек Файзуллин.

Министр сообщил, что план расселения аварийного жилья по итогам прошлого года был перевыполнен на 68%. В этом году уже переселено 26,5 тыс. граждан из 426,5 тыс. кв. метров аварийного жилья. На сегодняшний день 14 регионов завершили текущую программу, а 9 из них приступили к переселению из аварийных домов, признанных таковыми после 1 января 2017 года.

Другая тема — это улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан. За прошлый год обеспечены жильём 31,3 тыс. семей. Для решения этой задачи организована работа по наполнению Единого реестра граждан, в который уже внесены актуальные сведения о 287 тыс. семей. Формирование реестра должно быть завершено до 1 июля 2023 года. Также в текущем году необходимо завершить восстановление прав участников долевого строительства.

Ирек Файзуллин отметил, что в рамках комплексной программы «Строительство» планируется возведение 899 объектов в сфере науки, образования, коммунального хозяйства, жилищного строительства и здравоохранения с общим объёмом финансирования 950 млрд рублей.

Глава Минстроя России также сказал, что разработан проект программы социально-экономического развития новых регионов России, учитывающей все направления. В неё вошло 300 мероприятий, которые будут реализовываться 22 федеральными органами власти, 33 госкомпаниями и 56 субъектами РФ. Также он поблагодарил регионы России за активное участие в восстановлении мирной жизни на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев рассказал об основных итогах работы отраслей в УрФО. Он подчеркнул, что прошлый год стал самым успешным и для регионов округа. Кроме того, он сообщил об активном включении всех уральских субъектов РФ в восстановление инфраструктуры ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

«В 2022 году строительный рынок Уральского федерального округа демонстрировал свою устойчивость. Ежемесячно кривая ввода жилья упорно стремилась вверх. Статистика зафиксировала максимально высокий по сравнению с прежними периодами объём строительства жилья. Если в 2018 году, когда только начал реализовываться национальный проект, это было порядка 6 млн кв. метров, то в прошлом году — почти восемь с половиной миллионов (8,46). Расчётно на одного жителя округа мы стали строить на 42% больше, чем в 2018 году», — акцентировал Владимир Якушев.

В целом по итогам прошлого года свои жилищные условия улучшили 325 тыс. семей, проживающих в округе.

Выступление главы (Раиса) Республики Татарстан Рустама Минниханова было посвящено предложениям Комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда» по приоритетным задачам на 2023 год. Как председатель профильной комиссии он обратил внимание на необходимость усиления поддержки региональных программ модернизации ЖКХ.

«Вопрос, который затрагивает каждого гражданина, — это состояние и развитие системы жилищно-коммунального хозяйства. По этому направлению было принято решение о запуске масштабной программы модернизации коммунальной инфраструктуры. От имени регионов хочу поблагодарить Президента и Правительство страны за неё. Пока она принята только на 2 года, но важно, чтобы программа имела долгосрочный характер, по аналогии с капремонтом многоквартирных домов», — отметил Рустам Минниханов.

Также он напомнил о важности синхронизации объёмов жилищного строительства и создания социальной инфраструктуры. «В 2022 году в Татарстане сохранён рекордный ввод жилья – более 3 млн кв. метров. Дополнительный импульс жилищному строительству придаст опережающее финансирование масштабных инфраструктурных проектов. Только в Казанской агломерации это позволит ввести к 2030 году дополнительно более 10 млн кв. метров. В текущем году в рамках поручения Президента России необходимо удержать набранный темп», — сказал глава (Раис) Республики Татарстан.

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин более подробно раскрыл вопросы, связанные с восстановлением мирной жизни в новых регионах России. В период с февраля прошлого года по апрель текущего было восстановлено 4233 объекта инфраструктуры и жилья. Кроме того, предстоит решить задачу по формированию условий и уровня жизни, равных общероссийским показателям.

«В текущем году в новых регионах запланировано осуществить восстановление 6061 объекта и строительство 151 нового. На данном этапе в восстановлении территорий участвуют 56 регионов, 8 госкомпаний и 167 подрядчиков», — сказал Денис Пушилин.

Завершил основные выступления на заседании Сергей Степашин, рассказав об оценке результатов работы ведомства за 2022 год и эффективном взаимодействии с экспертами Общественного совета при Минстрое России. Он отдельно отметил успехи в стимулировании индивидуального жилищного строительства, а также попросил обратить особое внимание на вопросы ценообразования и изменения цен строительных ресурсов.

После завершения основной части мероприятия состоялось вручение государственных и ведомственных наград работникам строительной отрасли и ЖКХ.