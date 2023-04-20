Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев и генеральный директор компании «Россети Сибирь» Павел Акилин провели рабочую встречу.



Речь шла об обеспечении надёжного электроснабжения регионов округа.



Полпред отметил: учитывая геополитическую обстановку, а также достаточно сложные климатические условия сибирских территорий, крайне важно стратегически подходить к вопросам бесперебойного энергоснабжения – проводить комплексный анализ ситуации, выявлять существующие сложности и сообща разрешать их. Кроме того, Анатолий Серышев подчеркнул необходимость более ответственного отношения к нуждам граждан и значимость пресечения попыток недобросовестного использования энергетических ресурсов.

По словам Павла Акилина, сегодня дополнительные усилия следует направить на обновление энергосистемы, для чего требуется увеличить инвестиции на эти цели. Одним из механизмов решения названной задачи может стать утверждение специальной программы с привлечением средств из федерального бюджета. В этой связи особую значимость приобретает совместная работа региональных органов власти и электросетевой компании, добавил он.



В рамках встречи отдельное внимание было уделено проблемному вопросу сохранения задолженности за ранее потребленные ресурсы предприятий ЖКХ в ряде регионов округа. Среди других тем обсуждения – снижение неэффективных затрат в процессе технологического присоединения к энергосистеме Сибири новых потребителей.