Энергетики «Россети Юг» регулярно проводят обследования воздушных линий (ВЛ), выявляя в ареале обитания пернатых и на пути их миграции места, требующие дополнительной защиты. В планах текущего года – установка еще порядка 300 птицезащитных устройств (ПЗУ) на ВЛ в Волгоградской области.

Специалисты филиала уже работают на воздушных линиях электропередачи (ВЛ) в Палласовском районе. На очереди Калачевский и Суровикинский, а в сентябре – Дубовский и Светлоярский районы. Всего на ВЛ волгоградского филиала «Россети Юг» на сегодняшний день установлены 21,5 тыс. комплектов ПЗУ. Кроме того, на участках, представляющих для птиц опасность поражения электрическим током, энергетики применяют самонесущий изолированный провод (СИП), покрытый специальной полимерной оболочкой и исключающий возможность контакта с токоведущей частью.

Природоохранные мероприятия компании «Россети Юг» нацелены на сохранение редких, находящихся под угрозой исчезновения видов птиц. Оснащение воздушных трасс птицезащитными устройствами позволяет не только предотвращать гибель пернатых, но и повышать надежность электроснабжения потребителей. Задевая незащищенную линию птицы становятся невольными виновниками технологических нарушений в сети.