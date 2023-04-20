В рамках заседания Государственной Думы РФ Ирек Файзуллин представил законопроекты о создании свободной экономической зоны (СЭЗ) на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, а также о внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона о создании СЭЗ. Проекты федеральных законов разработаны во исполнение поручений Президента и Правительства Российской Федерации.

Создание свободной экономической зоны предусматривает установление до 31 декабря 2050 года для ее участников особого льготного режима, направленного, прежде всего, на обеспечение устойчивого социально-экономического развития новых регионов.

Органом власти, осуществляющим полномочия по управлению свободной экономической зоной на территории новых регионов, предлагается определить Минстрой России:

«Рассчитываем, что новый законопроект обеспечит устойчивое развитие того, что сегодня особенно необходимо в новых регионах Российской Федерации – это обеспечение налоговых поступлений с собственных доходов, запуск экономики и, конечно, создание в условиях свободной экономической зоны производств, которые крайне важны для устойчивого развития», - сказал глава Минстроя России Ирек Файзуллин.

На территории свободной экономической зоны в новых регионах Российской Федерации планируется ввести особый режим налогообложения и уплаты страховых взносов: на 10 лет предполагается установить нулевую ставку налога на прибыль организаций в части, подлежащей зачислению в федеральный бюджет, в части, подлежащей зачислению в региональные бюджеты, данный вид налоговых ставок устанавливается в размере от 0% до 13,5%. Также предполагается освобождение от уплаты налога на имущество организаций на 10 лет, возможность применения ускоренной амортизации с коэффициентом «2» в отношении собственных амортизируемых основных средств при исчислении налога на прибыль организаций, освобождение на 3 года от уплаты земельного налога в отношении земельных участков, расположенных и используемых в рамках осуществления деятельности на территории экономической зоны и пониженные тарифов страховых взносов в размере 7,6%.

Кроме того, Минстроем учтены особенности осуществления градостроительной деятельности и правил землепользования в границах свободной экономической зоны.

Участниками экономической зоны также может применяться таможенная процедура свободной таможенной зоны, то есть в отношении товаров не уплачиваются таможенные пошлины и налоги в соответствии с Таможенным кодексом Евразийского экономического союза. Чтобы стать участником свободной экономической зоны достаточно взять на себя обязательства по осуществлению капитальных вложений в первые три года реализации проекта в размере: 30 млн рублей - стандартный размер обязательств, 3 млн рублей - обязательства для субъектов малого и среднего предпринимательства и 1 млн рублей - обязательства для высокотехнологичных проектов.

Отвечая на вопросы депутатов, глава Минстроя России отметил ключевые отличия СЭЗ в новых регионах от СЭЗ Республики Крым и г. Севастополя. Так, на территории новых регионов все виды деятельности могут войти в СЭЗ. Кроме того, установление СЭЗ в Республике Крым и г. Севастополе предусматривается до 2039 года. Также Министр строительства и ЖКХ РФ рассказал об особом режиме закупок, о распространении режима свободной экономической зоны на земельные участки.

Документы были одобрены единогласно. В поддержку инициативы выступили врио главы ДНР Денис Пушилин, Депутаты Госдумы Максим Топилин и Глеб Хор.