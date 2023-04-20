Специалисты Усть-Лабинского филиала «Россети Кубань» с начала 2023 года провели тепловизионное обследование около 200 крупных энергообъектов центральных районов Краснодарского края. Проверка необходима для качественного и надёжного электроснабжения более 300 тысяч бытовых потребителей и сотен социальных объектов в Выселковском, Кореновском, Тбилисском и Усть-Лабинском районах Краснодарского края.

На сегодняшний день тепловизионное обследование – это наиболее точный и безопасный метод выявления дефектов и предотвращения нештатных ситуаций. Кроме того, применение данной диагностики позволяет предотвратить выход из строя электрооборудования и эффективно контролировать его состояние, не производя отключения.

С помощью инфракрасных лучей путем наведения тепловизионного устройства на обследуемый объект определяется место, характер и степень повреждения. Полученные данные энергетики используют при составлении планов ремонтных работ и технического обслуживания. Это позволяет сократить объем, срок и стоимость ремонта.

Для подготовки к сезонным пикам нагрузок специалисты Усть-Лабинского филиала «Россети Кубань» провели тепловизионную диагностику 24 высоковольтных подстанций 35-110 кВ, восьми высоковольтных линий электропередачи протяженностью 40 км и 160 трансформаторных подстанций 6-10 кВ. По итогам обследования выявлены и устранены несколько дефектов на оборудовании энергообъектов.