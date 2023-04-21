18 апреля 2023 г. члены ENTSO-E согласовали очередное увеличение (с 850 МВт до 1050 МВт) мощности коммерческих перетоков электроэнергии из энергосистем стран континентальной Европы в энергосистему Украины/Молдовы в любое время суток. Фактическое увеличение мощности перетоков электроэнергии произойдет после того, как будут усилены электрические связи между энергосистемами Украины/Молдовы и континентальной Европы, что запланировано на май 2023 г. В ближайшие недели также будет проведена дальнейшая оценка возможности увеличения мощности коммерческих перетоков в обоих направлениях.

Коммерческий обмен электроэнергией между энергосистемами континентальной Европы и Украины/Молдовы начался в июне 2022 г. после синхронизации энергосистем в марте 2022 г. и принятия системного оператора Украины НЭК «Укрэнерго» в ENTSO-E в качестве члена-наблюдателя в апреле 2022 года. С тех пор мощность коммерческих перетоков электроэнергии в направлении Украина/Молдова регулярно увеличивалась. Максимальная мощность перетоков в обратном направлении остается без изменений и составляет 400 МВт в любое время суток.

Официальный сайт ENTSO-E