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21 апреля 2023, 16:00 251 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: energy.s-kon.ru
Авторы и источники / Правообладателям
Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

С 23 по 26 мая 2023 года в Уфе состоятся 31-я международная специализированная выставка «Газ. Нефть. Технологии» и Российский нефтегазохимический форум.

Организаторами мероприятия выступают Правительство Республики Башкортостан,
Министерство промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан, Башкирская выставочная компания. При поддержке Министерства промышленности и торговли Рф, Министерства энергетики РФ. Содействие в проведении оказывают профессиональные федеральные ассоциации и союзы.

Ежегодно Российский нефтегазохимический форум выступает авторитетной площадкой для встреч и делового общения экспертов отрасли – представителей государственных органов власти федерального и регионального уровней, науки, профессиональных союзов, промышленности и бизнеса. 

Центральным мероприятием деловой программы станет Пленарная сессия,пройдёт более 30 панельных дискуссий с участием 350 спикеровпо ключевым направлениям: внедрение отечественных решений в области IT и автоматизации; достижение технологического суверенитета  в области получения геологической информации; развитие производства малотоннажной химии в условиях санкционного давления; метрологическое обеспечение добычи нефти и газа; перспективы импортозамещения в нефтегазовой отрасли в условиях санкций; развитие индустрии СПГ; рынок газомоторного топлива; робототехника для ТЭК; промышленная безопасность и охрана труда на предприятиях ТЭК; кооперация и субконтрактация; недропользование.

Также в рамках выставки-форума пройдёт ряд научно-практических конференций:
«Практические  аспекты  нефтепромысловой  химии»; «Новая техника и технологии для трудноизвлекаемых запасов углеводородов»; «Геолого-геофизические исследования нефтегазовых пластов».

Регистрация посетителей доступна по ссылке: https://user.gntexpo.ru/start

Не пропустите крупнейшее событие в нефтегазовой отрасли России!

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Метки: ГАЗ. НЕФТЬ. ТЕХНОЛОГИИ, РОССИЙСКИЙ НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКИЙ ФОРУМ
Отрасль: Нефтегазовая промышленность 

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