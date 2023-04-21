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Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» продолжает активно поддерживать талантливую молодежь Орловской области. 20 апреля 2023 года состоялось награждение победительниц студенческого конкурса «Краса студенчества Президентской Академии 2023». Завод стал генеральным спонсором этого конкурса.
В нем приняли участие 8 студенток орловского Среднерусского института управления (филиал РАНХиГС). В этом году конкурс проходил необычно – при выборе победительницы главными критериями стали внутренняя красота и таланты участниц, а не внешние данные. Девушки продемонстрировали свою естественную красоту и уникальность через любовь к русским традициям, народным песням и родному краю, придав традиционным образам новый современный смысл.
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