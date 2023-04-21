Дискуссию по теме «Международное сотрудничество в энергетике (Россия-Казахстан-Центральная Азия)» организовала Ассоциация инновационных предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация» в рамках РМЭФ-2023.

«Сотрудничество со странами ЕВРАзЭс сегодня приобретает другой смысл и открывает новые возможности. С точки зрения технологической базы эти страны с намис вязаны неразрывно, но идут годы, появляются новые технологии, заходят новые игроки, в том числе и международные. И сейчас для России крайне важно удержать партнеров. Им тоже это важно, потому что странам ЕВРАзЭс сегодня нужны надежные, современные и недорогие решения. А это, как раз, и могут обеспечить российские предприятия. Поэтому здесь есть взаимный интерес», — отметил Президент «ЭнергоИнновации» Михаил Смирнов.

Георгий Ермоленко, директор Департамента внешних связей Исполнительного комитета электроэнергетического Совета СНГ, представил опыт развития сектора возобновляемой энергетики в государствах – участниках СНГ.

«Сотрудничество государств — участников СНГ по вопросам использования возобновляемых ресурсов опирается на отработанные механизмы многостороннего и двустороннего взаимодействия, а приоритеты государств-участников сходны. Что для этого необходимо вместе делать? Разрабатывать и реализовывать согласованные методики планирования и технические мероприятия развития энергетических систем и укрепления межсистемных связей для интеграции объектов солнечной и ветровой генерации. Внедрять современные технологии эффективного использования ВИЭ для производства энергии. Реализовать меры по снижению выбросов парниковых газов в энергетическом секторе», — отметил эксперт.

Сергей Майоров, Председатель правления Промышленного кластера Республики Татарстан, рассказал о развитии малой энергетики.

Владимир Воронов, член правления Национальной ассоциации СПГ, к.т.н., доцент образовательного центра «Энергоэффективные инженерные системы» Университета ИТМО, обозначил перспективы применения энергоэффективных низкоуглеродных видов топлив.

«Водород сегодня проигрывает по стоимости СПГ. На территории РФ приоритет в ближайшей перспективе отдан природному газу. Водород — это вторичный энергоресурс, для его производства требуется дополнительная энергия, что отражается на его себестоимости. Все крупные проекты в области водорода реализуются за счет государственных субсидий и льгот, а общего рынка «энергетического» водорода на данный момент не существует», — считает Владимир Воронов.

Также с докладами выступили Файзрахман Касенов, советник Посольства Республики Казахстан; Андрей Гольдинер, Президент ТХ «Электросистемы»;

Добавим, Российский международный энергетический форум — ключевая площадка для обмена бесценным опытом, информацией о технологических достижениях и научных разработках, обсуждения инновационных идей и направлений развития энергетической отрасли.