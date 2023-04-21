Руководитель энергетического бизнеса Группы Эн+ Михаил Хардиков избран на должность Председателя Координационного совета отделений РСПП в Сибирском Федеральном округе. В новом качестве он будет отвечать за обеспечение эффективного взаимодействия с органами исполнительной власти в субъектах СФО по вопросам реализации инвестиционных, социальных и деловых проектов, направленных на социально-экономическое развитие регионов, а также за формирование предложений по ликвидации барьеров для инвестиционной деятельности и реализации Стратегии социально-экономического развития СФО. План работы по данным направлениям был представлен на заседании Координационного совета.

Президент РСПП Александр Шохин обозначил задачи, которые стоят перед союзом в ближайшей перспективе.

«Мы исходим из того, что если 2023 год – это год перехода и адаптации российской экономики к санкционным ограничениям, то 2024 год должен стать годом развития как в части импортозамещения, так и в части обеспечения технологического суверенитета. Эта двуединая задача должна быть в нашей повестке отражена. Главным инструментом решения задач в этот сложный период является поддержка предпринимательской инициативы, конкуренции, частных инвестиций», — подчеркнул Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Среди важнейших направлений работы Координационного совета отделений РСПП в СФО он назвал проработку вопросов социального партнерства в регионах, усиление взаимодействия субъектов в рамках проекта «Чистый воздух», ряд других вопросов.

«Я благодарен Российскому Союзу промышленников и предпринимателей за оказанное доверие. Как руководитель компании, чья операционная деятельность сосредоточена в сибирских регионах, я давно поставил задачу развития Восточной Сибири одним из основных направлений приложения сил. Теперь обеспечить развитие региона через эффективное взаимодействие бизнеса и власти — моя прямая обязанность в новом качестве. Для благополучия региона важно не только улучшать инвестиционный климат, но и остановить отток населения из Сибири — повышать качество жизни в городах, создавать новые карьерные маршруты, принимать участие в социальных программах региона, взаимодействовать с вузами, готовя профессиональные кадры. Я буду стараться максимально использовать свой опыт и знания для достижения этих целей», — сказал Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса Эн+.

Михаил Хардиков родился в Томске, является кандидатом экономических наук, он закончил Академию народного хозяйства при Правительстве РФ по специальности «стратегический менеджмент», а также аспирантуру Российской академии государственной службы при Президенте РФ (с 2010 года – РАНХиГС) по направлению «мировая экономика». Имеет большой управленческий опыт и возглавляет крупнейшую частную энергетическую компанию России. Эн+ принимает активное участие в социально-экономическом развитии регионов, в том числе путем обеспечения качественного и надежного энерго- и теплоснабжения потребителей в Республике Хакасия, Красноярском крае и Иркутской области, участия в создании инфраструктуры. В центре внимания социальной повестки Эн+ – комплексное развитие территорий совместно с региональными органами власти, а также повышение уровня и качества жизни сотрудников и их семей. Большое внимание у Эн+ и к вопросам устойчивого развития и защиты окружающей среды. Компания является инициатором создания ассоциации «Байкал без пластика» и реализует комплексную программу по защите озера Байкал.

Координационный совет отделений Российского союза промышленников и предпринимателей Сибирского федерального округа создан в сентябре 2001 года. В СФО действуют 10 региональных отделений РСПП. В состав региональных объединений входят крупнейшие предприятия территорий, которые производят более двух третей объемов промышленной продукции (в Республике Бурятия и Иркутской области более 80%).