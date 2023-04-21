НИИ полимеров Госкорпорации Ростех представит продукцию, разработанную институтом для нужд добывающей отрасли, на выставке «Нефтегаз-2023», которая пройдет в московском ЦВК «Экспоцентр» с 24 по 27 апреля 2023 года. Посетители выставки увидят клеи, герметики, компаунды различного назначения, составы на основе метакрилатных сополимеров и другие разработки института.

НИИ полимеров является разработчиком и серийно выпускает широкую линейку полимерных материалов ремонтного назначения. Эта продукция востребована в нефтегазовой отрасли, поскольку имеет высокую адгезию к практически всем материалам, применяемым при изготовлении оборудования для добывающей отрасли. В отвержденном состоянии эти составы обладают стойкостью к термическим нагрузкам, воздействию различных сред, при этом их можно подвергать абразивной обработке, что делает их незаменимыми при проведении оперативных ремонтных работ. Еще одно преимущество этих составов – способность долго храниться в исходном состоянии без изменения свойств.

Отдельным направлением исследований, проводимых НИИ полимеров, является разработка присадок на базе метакрилатных сополимеров. В частности, добавление таких присадок в сырую нефть при прокачке по трубопроводам в разы снижает трение, уменьшая энергетические затраты на транспортировку нефти и увеличивая пропускную способность нефтепроводов.

«Нефтегаз» считается главной выставкой нефтегазовой отрасли с 1978 года и входит в десятку крупнейших нефтегазовых смотров мира. В этом году свои компетенции представят более 350 экспонентов из 16 стран. Экспозиция НИИ полимеров расположена в павильоне № 2, зал № 2, стенд № 22Е09.