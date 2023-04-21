Модернизация электросетевых объектов Кировской области включена в разработанную Системным оператором и утвержденную Минэнерго России Схему и программу развития электроэнергетических систем России (СиПР ЭЭС) на 2023–2028 годы.

Мероприятия предусматривают реализацию ряда проектов по развитию электрических сетей. Для исключения рисков выхода параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы за пределы допустимых значений предусмотрена реконструкция ПС 110 кВ Белая Холуница с заменой трансформатора Т-2 мощностью 10 МВА на новый мощностью 16 МВА. С этой же целью предусмотрена реконструкция ПС 110 кВ Беляево с заменой двух трансформаторов суммарной мощностью 20 МВА на два новых суммарной мощностью 32 МВА.

В целях сохранения бесперебойного электроснабжения потребителей взамен существующей ПС 110 кВ Красный Курсант предусмотрено строительство ПС 110 кВ Мурыгино с двумя трансформаторами 110/35/6 кВ суммарной мощностью 32 МВА.

В соответствии с прогнозом, разработанным филиалом Системного оператора Пермское РДУ, к 2028 году по энергосистеме Кировской области прогнозируется увеличение потребления электрической энергии до 7 693 млн кВт·ч со среднегодовым темпом прироста 0,75 %, а также увеличение максимального потребления электрической мощности до 1 236 МВт со среднегодовым темпом прироста 0,84%.

Как пояснил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области Владимир Климентовский, развитие электроэнергетики региона положительно скажется на росте показателей промышленности, строительства и в других ведущих отраслях что, в свою очередь, благоприятно отразится на жителях Кировской области путем привлечения дополнительных инвестиций, удержанием молодежи и квалифицированных кадров в области, созданием новых рабочих мест.

Напомним, новая модель планирования перспективного развития отрасли введена с 1 января 2023 года в соответствии с принятыми в июне 2022 года поправками в Федеральный закон № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». В соответствии с документом, центром ответственности за перспективное планирование электроэнергетики стал Системный оператор. В спектр задач компании включена разработка двух программных документов – Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики на 18 лет и Схемы и программы развития электроэнергетических систем России на 6 лет с включением в последнюю планов по развитию региональных энергосистем в части системообразующей сети 110 кВ и выше. В настоящее время компания приступила к разработке СиПР ЭЭС России на 2024 – 2029 годы. Документ планируется утвердить до 1 декабря 2023 года.