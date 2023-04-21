Объявлены победители премии Hi-Tech Building Awards 2023

В рамках профессиональной выставки-форума Hi-Tech Building 2023 состоялась национальная премия Hi-Tech Building Awards. Премия призвана выявить уникальные и технологичные проекты по оснащению жилых объектов системами «умный дом», сформировать высокий уровень качества инсталляционных услуг, способствовать развитию и совершенствованию стандартов качественной автоматизации в России.

За звание лучших в этом году боролись проекты компаний-инсталляторов в категориях: «Квартира», «Частный дом».

В зависимости от стоимости реализованного проекта номинации разделены на:

«Оптимум» - простая инсталляция, базовые функции: безопасность, видеонаблюдение, кондиционирование, освещение, мультирум.

«Бизнес-системы управления «умным домом» - учитывают большинство индивидуальных потребностей пользователя.

«Элит» - вершина систем управления «умным домом». Неограниченный бюджет, все возможные решения, выполнение любых пожеланий заказчика.

Проекты по оснащению системами «умный дом» жилых комплексов соревновались в отдельной номинации – «Жилые комплексы/здания».

В первый день работы выставки - 19 апреля в ходе торжественной церемонии награждения были оглашены победители.

В номинации «КВАРТИРА. ОПТИМУМ» признан лучшим проект «ТРЕХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА В ЖК «ААЛТО» компании IBC Solutions. Кроме того, жюри присудило специальный приз – «Умная квартира при оптимальном бюджете», который достался проекту «ЧАСТНАЯ КВАРТИРА В ЖК «REDSIDE» компании HDL Automation.

В номинации «КВАРТИРА. ЭЛИТ» награда присуждена сразу двум проектам: «ПЕНТХАУС В КЛУБНОМ ДОМЕ BRODSKY» компании «Алеф монтаж» и «ДВУХУРОВНЕВАЯ КВАРТИРА В ЖК «ЗИЛАРТ» компании IBC Solutions. Также жюри присудило специальный приз «Оригинальный функционал умной квартиры» – его получил проект «УМНАЯ КВАРТИРА» компании ALFA.

В номинации «ЧАСТНЫЙ ДОМ. ОПТИМУМ» победил проект «БРУСНИЧНЫЙ» и награждены компании SmartByTech и RoomSolution. Также в номинации присужден спецприз за решение для самостоятельной инсталляции – проекту «ДОМ НА НОВОЙ РИГЕ» от компании MOiO.

Специальный приз в номинации «ЧАСТНЫЙ ДОМ. БИЗНЕС» за максимальный функционал автоматизации дома и придомовой территории вручен проекту «РЕЗИДЕНЦИЯ В РЕНЕССАНС ПАРКЕ» Группы Компаний «СТУДИЯ-ДК».

В номинации «ЧАСТНЫЙ ДОМ. ЭЛИТ» лучшими признаны проекты: «ДВА ОБЪЕКТА д.ЖУКОВКА» инженерной компании UNECOM и «Умный Дом от компании ЛИИС» компании Симпл Чардж.

В номинации «ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС/ЗДАНИЕ» за проект «ЖИЛОЙ КВАРТАЛ LUCKY» награждены компании «Алеф монтаж» и iRidi.

Юрий Цеберс, куратор премии Hi-Tech Building Awards: «По традиции премией Hi-Tech Building Awards награждаются самые интересные проекты. При оценке учитываются как новизна решения, интерфейс, функциональные возможности, так и возможность их расширения в будущем, надежность, техническая поддержка. Стандарты качества на рынке инсталляционных услуг должны идти в ногу со временем. Каждый из отмеченных премией проектов имеет большое будущее и, хочется надеяться, вдохновит профессиональный рынок развиваться».

Итоги премии, а также проекты-победители опубликованы на сайте выставки: https://www.hitechbuilding.ru/

Организатор премии и выставки-форума: компания МИДЭКСПО.