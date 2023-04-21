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В утвержденной Министерством энергетики РФ Схеме и программе развития электроэнергетических систем России (далее – СиПР) на 2023–2028 годы включен прогноз и основные технические решения по развитию Астраханской энергосистемы. В соответствии с разработанным АО «СО ЕЭС» прогнозом, до 2028 года в Астраханской энергосистеме планируется увеличение потребления электрической энергии до 4 494 млн кВт ч со среднегодовым темпом прироста 1,3 %, а также увеличение максимального потребления электрической мощности до 749 МВт со среднегодовым темпом прироста 1,0 %.

По информации Филиала АО «СО ЕЭС» Астраханское РДУ, в соответствии с СиПР, в энергосистеме Астраханской области планируются проекты строительства объектов генерации. Наиболее крупными из них являются Богдинская солнечная электростанция мощностью 60 МВт с вводом в эксплуатацию в 2024 году и ветровая электростанция ООО «Двенадцатый Ветропарк ФРВ» общей мощностью 148,5 МВт с вводом в 2028 году.

В СиПР определены решения по перспективному развитию электрических сетей энергосистемы Астраханской области в целях реновации объектов электросетевого хозяйства Единой национальной (общероссийской) электрической сети.

В частности, предусмотрена реконструкция подстанции 220 кВ Владимировка с заменой двух автотрансформаторов 220/110/35 кВ мощностью 63 МВА каждый на два автотрансформатора 220/110/10 кВ мощностью по 125 МВА. На подстанции также будет произведена замена двух трансформаторов 110/6/6 кВ мощностью 25 МВА каждый на два трансформатора 110/35/6 кВ мощностью по 25 МВА и установка батареи статических конденсаторов 110 кВ мощностью 27,3 Мвар.

«Реализация проектов строительства генерации, реконструкции электросетевого комплекса Астраханской энергосистемы, которые учтены в Схеме и программе развития электроэнергетических систем России на 2023–2028 годы, позволит подключить новых потребителей, снизить риск отключения электроснабжения потребителей в аварийных ситуациях и уменьшить степень износа основных фондов топливно-энергетического комплекса в регионе», - прокомментировал первый заместитель министра промышленности, торговли и энергетики Астраханской области Виталий Щепин.

Новая модель планирования перспективного развития отрасли введена с 1 января 2023 года в соответствии с принятыми в июне 2022 года поправками в Федеральный закон № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». В соответствии с документом, центром ответственности за перспективное планирование электроэнергетики стал Системный оператор. В спектр задач компании включена разработка двух программных документов – Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики на 18 лет и Схемы и программы развития электроэнергетических систем России на 6 лет с включением в последнюю планов по развитию региональных энергосистем в части системообразующей сети 110 кВ и выше. Внедрение новой системы направлено на повышение качества и прозрачности документов перспективного планирования, а также увеличение экономической эффективности принимаемых технических решений по формированию будущего облика энергосистемы при соблюдении установленных параметров ее надежности.

СиПР ЭЭС на 2024 – 2029 годы планируется утвердить до 1 декабря 2023 года. Генеральную схему размещения объектов электроэнергетики предполагается разработать и утвердить до 1 декабря 2024 года.