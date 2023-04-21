 

В Москве на строительство школы на 1500 мест в Измайлово выделят 3,2 млрд

21 апреля 2023, 17:40 235 Время чтения ≈ < минуты
Источник: Ростендер
Авторы и источники / Правообладателям

В Москве ищут подрядчика для строительства здания образовательной организации в районе Измайлово, сообщает RosTender.info.

Согласно документации, учреждение появится по адресу Сиреневый бульвар, вл. 4. Оно будет рассчитано на 1500 мест, из них 1225 школьных и 275 дошкольных.

Автономная некоммерческая организация «Развитие социальной инфраструктуры» определит подрядчика по итогам тендера. Прием заявок на участие открыт до 26 апреля, начальная цена контракта – 3,2 млрд рублей.

Победитель выполнит проектно-изыскательские работы, окажет услуги по авторскому надзору и строительству объекта. Здание будет введено в эксплуатацию к концу июня 2025 года.

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Метки: РОСТЕНДЕР
Отрасль: Строительство 

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