В Москве ищут подрядчика для строительства здания образовательной организации в районе Измайлово, сообщает RosTender.info.

Согласно документации, учреждение появится по адресу Сиреневый бульвар, вл. 4. Оно будет рассчитано на 1500 мест, из них 1225 школьных и 275 дошкольных.

Автономная некоммерческая организация «Развитие социальной инфраструктуры» определит подрядчика по итогам тендера. Прием заявок на участие открыт до 26 апреля, начальная цена контракта – 3,2 млрд рублей.

Победитель выполнит проектно-изыскательские работы, окажет услуги по авторскому надзору и строительству объекта. Здание будет введено в эксплуатацию к концу июня 2025 года.