В утвержденной Министерством энергетики РФ Схеме и программе развития электроэнергетических систем России (далее – СиПР) на 2023–2028 годы включен прогноз и основные технические решения по развитию энергосистемы Ростовской области. В соответствии с разработанным АО «СО ЕЭС» прогнозом, к 2028 году в Ростовской энергосистеме планируется увеличение потребления электрической энергии до 20 943 млн кВт ч со среднегодовым темпом прироста – 0,9 %, а также увеличение максимального потребления электрической мощности до 3 319 МВт со среднегодовым темпом прироста – 0,4 %.

По информации Филиала АО «СО ЕЭС» Ростовское РДУ, в соответствии с СиПР, в энергосистеме области планируются проекты, связанные с вводом и реконструкцией объектов по производству электроэнергии.

Наиболее крупные из них – ввод Вербной ВЭС установленной мощностью 157,5 МВт в 2025 году и комплексная замена в 2028 году конденсационных паровых турбин третьего и четвертого блока Новочеркасской ГРЭС (540 МВт) на теплофикационные паровые и газовые турбины (489 МВт) с комплексной заменой генераторов.

Также, согласно СиПР, запланирована модернизация Цимлянской ГЭС с увеличением мощности с 207,5 МВт до 210 МВт со сроком реализации в 2026 году.

В СиПР определены решения по перспективному развитию электрических сетей энергосистемы Ростовской области, необходимые для исключения рисков выхода параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы за пределы допустимых значений.

В частности, предусматривается реконструкция подстанции 110 кВ АС1 с заменой двух трансформаторов 10 МВА каждый на два трансформатора мощностью по 16 МВА, реконструкция ПС 110 кВ АС12 с заменой двух трансформаторов мощностью 6,3 МВА каждый на два трансформатора мощностью 16 МВА каждый.

Также запланирована реконструкция подстанций 110 кВ Р33 и БТ1 с заменой на каждом энергообъекте двух трансформаторов мощностью по 25 МВА на два трансформатора мощностью по 40 МВА и реконструкция ПС 110 кВ Чалтырь, где предусмотрена замена трансформатора мощностью 16 МВА на трансформатор мощностью 40 МВА.

Планируется строительство новой ПС 110 кВ Шлюзовая с двумя трансформаторами мощностью 16 МВА каждый, перевод электроснабжения потребителей ПС 110 кВ Центральная и ПС 35 кВ Шлюзовая на ПС 110 кВ Шлюзовая, строительство заходов ВЛ 110 кВ Цимлянская ГЭС – Волгодонская ТЭЦ-1 на ПС 110 кВ Шлюзовая;

Кроме того, запланирована реконструкция ПС 35 кВ АС8 с переводом на напряжение 110 кВ и строительством распределительного устройства 110 кВ, заменой двух трансформаторов мощностью 7,5 МВА каждый на два трансформатора по 10 МВА, строительством отпаек от ВЛ 110 кВ КС3 – Р32 – АС11 – НГ5 и ВЛ 110 кВ АС15 – АС6 до распределительного устройства ПС 110 кВ АС8 ориентировочной протяженностью 2 км каждая.

Для обеспечения прогнозного потребления электрической энергии и (или) мощности в СиПР предусматривается реконструкция ПС 110 кВ БГ2 с заменой трансформатора мощностью 6,3 МВА на трансформатор мощностью 10 МВА и реконструкция ПС 110 кВ Б4 с заменой трансформатора Т1 мощностью 10 МВА на трансформатор аналогичной мощности.

«Несмотря на то, что Ростовская область является «энергетическим донором» на юге России, объекты генерации и электросетевой комплекс региона требуют постоянного обновления с учетом ожидаемого роста потребления электроэнергии. В Схеме и программе развития электроэнергетических систем России на 2023–2028 годы предусмотрен ряд проектов, которые учитывают эти факторы», - прокомментировал министр промышленности и энергетики Ростовской области Игорь Сорокин.

Новая модель планирования перспективного развития отрасли введена с 1 января 2023 года в соответствии с принятыми в июне 2022 года поправками в Федеральный закон № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». В соответствии с документом, центром ответственности за перспективное планирование электроэнергетики стал Системный оператор. В спектр задач компании включена разработка двух программных документов – Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики на 18 лет и Схемы и программы развития электроэнергетических систем России на 6 лет с включением в последнюю планов по развитию региональных энергосистем в части системообразующей сети 110 кВ и выше. Внедрение новой системы направлено на повышение качества и прозрачности документов перспективного планирования, а также увеличение экономической эффективности принимаемых технических решений по формированию будущего облика энергосистемы при соблюдении установленных параметров ее надежности.

СиПР ЭЭС на 2024 – 2029 годы планируется утвердить до 1 декабря 2023 года. Генеральную схему размещения объектов электроэнергетики предполагается разработать и утвердить до 1 декабря 2024 года.