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Алексей Конев: РЭА Минэнерго России может стать международным хабом для научно-технического сотрудничества в сфере энергетики

21 апреля 2023, 14:00 329 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ФГБУ "РЭА"
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: rosenergo.gov.ru

Фото: rosenergo.gov.ru

Внедрение экоинноваций в процессе осуществления энергетического перехода обсудили на заседании Рабочей группы по исследованиям и инновациям «Группы двадцати», организованном в Индии, председательствующей в этом году в G20.

В составе российской делегации в мероприятии принял участие заместитель генерального директора Российского энергетического агентства Минэнерго России Алексей Конев.

В своем докладе «Интеллектуальные энергетические системы и цифровая трансформация российского энергетического сектора: потенциал для будущих исследований и сотрудничества» он рассказал о стратегиях и программах управления научно-технологическим развитием на федеральном, отраслевом и корпоративном уровнях.

В качестве примера спикер привел РЭА Минэнерго России, которое обладает уникальным опытом ведения баз данных и создания информационных систем, в основе которых лежит официальная энергетическая статистика. Агентство ведет широкий спектр отраслевых проектов и, по мнению Алексея Конева, может выполнять функции хаба для международного научно-технического сотрудничества в сфере энергетики.

«Участие в международных научно-технологических мероприятиях крайне важно. Они позволяют ознакомиться с ключевыми направлениями исследований и перспективными концепциями, содействуют развитию сотрудничества в сфере высоких технологий, а также помогают продвигать российские разработки на мировом рынке», – сказал заместитель главы РЭА Минэнерго России.

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Метки: МИНЭНЕРГО, РЭА, G20
Отрасль: Электроэнергетика 

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