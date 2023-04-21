Внедрение экоинноваций в процессе осуществления энергетического перехода обсудили на заседании Рабочей группы по исследованиям и инновациям «Группы двадцати», организованном в Индии, председательствующей в этом году в G20.

В составе российской делегации в мероприятии принял участие заместитель генерального директора Российского энергетического агентства Минэнерго России Алексей Конев.

В своем докладе «Интеллектуальные энергетические системы и цифровая трансформация российского энергетического сектора: потенциал для будущих исследований и сотрудничества» он рассказал о стратегиях и программах управления научно-технологическим развитием на федеральном, отраслевом и корпоративном уровнях.

В качестве примера спикер привел РЭА Минэнерго России, которое обладает уникальным опытом ведения баз данных и создания информационных систем, в основе которых лежит официальная энергетическая статистика. Агентство ведет широкий спектр отраслевых проектов и, по мнению Алексея Конева, может выполнять функции хаба для международного научно-технического сотрудничества в сфере энергетики.