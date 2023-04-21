На 49-ом заседании Консультативного комитета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) поддержано решение о вынесении проекта Технического регламента ЕАЭС «О безопасности строительных материалов и изделий» (Технический регламент) на публичное обсуждение.

В мероприятии приняли участие заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Сергей Музыченко, член Коллегии (Министр) по техническому регулированию ЕЭК Виктор Назаренко, представители ФАУ «ФЦС», органов власти и стройкомплексов Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Армения, Республики Казахстан и Кыргызской Республики.

«Благодаря совместной конструктивной работе с профессиональными сообществами стран-участниц ЕАЭС подготовка проекта Технического регламента переходит на новый этап. На текущий момент Минстроем России отработано более 300 ранее представленных предложений и замечаний. Следующим шагом станет процедура публичного обсуждения, после которой актуализированный проект документа пройдёт согласования с Межгосударственной рабочей группой и ряд экспертиз», - прокомментировал Сергей Музыченко.

На заседании было доложено, что в конце марта 2023 года состоялась международная конференция «Проект Технического регламента ЕАЭС «О безопасности строительных материалов и изделий». Разработка и обеспечение реализации». По её итогам был достигнут ряд договоренностей по дальнейшей совместной работе в рамках единых подходов, которые ускорят разработку проекта Технического регламента.

Кроме того, в марте-апреле была проведена серия совещаний с членами Межгосударственной рабочей группы по разработке Технического регламента со стороны Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан и Кыргызской Республики, а также представителями промышленности строительных материалов, бизнес-сообщества и российских органов власти. Результатом мероприятий стала отработка представленных замечаний и предложений, позволившая снять разногласия и подготовить обновленную редакцию документа для вынесения на публичное обсуждение.

По итогам голосования участников на 49-ом заседании Консультативного комитета ЕЭК принято решение о размещении редакции Технического регламента для публичного обсуждения после оперативного рассмотрения странами-участниками ЕАЭС.

Разработка проекта Технического регламента ведётся Минстроем России с 2022 года в соответствии с решением Совета Евразийской экономической комиссии. ФАУ «ФЦС» определён основной организацией, ответственной за процесс подготовки документа.