 

"Россети" и Фонд "Сколково" приглашают к участию в конкурсе технологических стартапов "Энергопрорыв-2023"

21 апреля 2023, 17:00 243 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ПАО "Россети"
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Прием заявок начнется 24 апреля на сайте https://gridology.sk.ru.

Участие в конкурсе могут принять инновационные и технологические компании, стартапы, проектные команды ученых, студентов и аспирантов. Лучшие проекты получат возможность развивать свой продукт на объектах крупнейшей электросетевой компании страны и получить доступ к инструментам поддержки Фонда «Сколково».

Определены 6 актуальных направлений исследований, которые охватывают весь спектр интересов отрасли. В этом году участникам рекомендовано сфокусироваться на исследованиях в области импортозамещения оборудования и технологий, интеллектуальной диагностики электросетевых объектов и учета электроэнергии, внедрения инновационных решений для обслуживания подстанций и ЛЭП, развития новых сервисов и услуг, в том числе в области электротранспорта и энергосбережения.

Всероссийский конкурс инновационных проектов и разработок в сфере электроэнергетики «Энергопрорыв» проводится ежегодно с 2013 года с целью поддержки и внедрения передовых технологий отечественных разработчиков для развития электросетевого комплекса страны. Его организаторами являются ПАО «Россети» и Фонд «Сколково».

За время проведения конкурса на объектах Группы «Россети» введены в промышленную эксплуатацию или находятся на стадии внедрения около 50 разработок, предложенных финалистами.

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Метки: РОССЕТИ, СКОЛКОВО, ЭНЕРГОПРОРЫВ
Отрасль: Электроэнергетика 

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