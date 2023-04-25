АО «Мособлэнерго» в первом квартале 2023 года отремонтировало 29,7 км кабельных и воздушных линий электропередачи на территории Подмосковья по программе капитального ремонта, реализуемой компанией. В ее рамках наибольшие объёмы работ выполняются в весенние и летние месяцы. Всего в текущем году запланировано отремонтировать 316 км ЛЭП.

По данным департамента эксплуатации, технического обслуживания и ремонтов компании, при капитальном ремонте воздушных линий электропередачи выполняется замена опор и неизолированного провода на самонесущий изолированный (СИП). Этот провод значительно повышает надежность работы электросети.

Наиболее крупные участки ЛЭП были отремонтированы в п. Рязановский г.о. Егорьевск – там заменили 3 км воздушных линий электропередачи 6 кВ, питающих СНТ «Богатырь». «Любава-2», «Космос» и «Агро». В г. Пушкине в этом году отремонтировали 1,2 км кабельных линий 0,4 кВ, обеспечивающих электроснабжение потребителей набережной р. Серебрянки. А в домодедовском микрорайоне Востряково на ул. Успенской заменили участок протяженностью 750 м воздушной линии 0,4 кВ.

Также по программе капитального ремонта в 1 квартале 2023 года АО «Мособлэнерго» отремонтировало 27 зданий и заменило оборудование 61 трансформаторной подстанции и распределительного пункта. От веток деревьев и кустарников расчищено 35 Га охранных зон вдоль трасс воздушных линий электропередачи. 13,5 Га из них расчищено в п. Саньково г.о. Клин.

Работы проводятся силами филиалов АО «Мособлэнерго», а также привлекаемыми на конкурсной основе подрядными организациями.