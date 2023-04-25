 

Кабельный Завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" успешно защитил проект экскурсии "Медный путь"

25 апреля 2023, 15:59 332 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ООО "Кабельный завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ"
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21 апреля в Москве состоялось подведение итогов акселератора по продвижению кадрового и технологического потенциала российских производителей «Открытая промышленность». Мероприятие прошло при поддержке и под председательством Минпромторга России.

Вместе с КЗ «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ», десятки отечественных предприятий, среди которых «СибурТюменьгаз», «Норильский никель», «ЗапСибНефтехим», представили свои проекты по проведению экскурсий на территории производств.

Экскурсионный проект «Медный путь» как и многие другие лучшие проекты был отмечен Дипломом и включен в перечень рекомендуемых экскурсий на сайте промтуризма «Открытая промышленность».

Дополнительно, КЗ «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» стал победителем в номинации «ПРОМракурс» за организацию фотозон.

Если вы хотите узнать, как рождается кабель, увидеть все этапы производства и узнать много нового, ждем вас на экскурсиях «Медный путь»! 

Записаться на экскурсию можно по ссылке: https://promtourism.online/expertcable.

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Метки: ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 
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