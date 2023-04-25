21 апреля в Москве состоялось подведение итогов акселератора по продвижению кадрового и технологического потенциала российских производителей «Открытая промышленность». Мероприятие прошло при поддержке и под председательством Минпромторга России.

Вместе с КЗ «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ», десятки отечественных предприятий, среди которых «СибурТюменьгаз», «Норильский никель», «ЗапСибНефтехим», представили свои проекты по проведению экскурсий на территории производств.

Экскурсионный проект «Медный путь» как и многие другие лучшие проекты был отмечен Дипломом и включен в перечень рекомендуемых экскурсий на сайте промтуризма «Открытая промышленность».

Дополнительно, КЗ «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» стал победителем в номинации «ПРОМракурс» за организацию фотозон.

Если вы хотите узнать, как рождается кабель, увидеть все этапы производства и узнать много нового, ждем вас на экскурсиях «Медный путь»!

Записаться на экскурсию можно по ссылке: https://promtourism.online/expertcable.