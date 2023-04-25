Специалисты филиала ПАО «Россети Юг» – «Ростовэнерго» завершают ремонт транзитной воздушной линии (ВЛ) электропередачи 110 кВ в Ростовской области. Она связывает между собой две ключевые подстанции (ПС) в Азовском районе, что позволяет поддерживать энергетическую систему в нормальном режиме при дефиците мощности и во время ремонтных работ в основной сети.

План работ предусматривает замену более 510 дефектных стеклянных изоляторов, ремонт фундаментов 16 опор и 23 заземляющих спусков, расчистку от древесно-кустарниковой растительности 1,8 га охранной зоны ВЛ. Протяженность воздушной линии электропередачи – 70,5 км. От нее запитаны три подстанции 110 кВ и две – 35 кВ, от которых осуществляется электроснабжение потребителей 11 населенных пунктов.

Ремонт высоковольтной линии электропередачи позволит снизить количество технологических нарушений и повысить надежность электроснабжения как бытовых, так и промышленных потребителей. Самым крупным из них является филиал «Ростовмелиоводхоза», который осуществляет подачу поливной воды для выращивания сельскохозяйственных культур 50 крупным и мелким хозяйствам, фермерам, индивидуальным предпринимателям, а общая площадь орошения составляет около 15,4 тыс. га.