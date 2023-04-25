На Волжской ГЭС завершена модернизация гидроагрегата №17

На Волжской ГЭС после замены генератора и его вспомогательного оборудования введен в эксплуатацию гидроагрегат со станционным номером 17. Оборудование обновлено в рамках Программы комплексной модернизации (ПКМ) гидроэлектростанций РусГидро.

Новый генератор, изготовленный российской компанией «Силовые машины», создан с учетом современных достижений в области энергетического машиностроения и имеет улучшенные технические характеристики. Он заменил оборудование, введенное в эксплуатацию в 1960 году и отработавшее более 60 лет. Одновременно был проведен ремонт гидротурбины, включающий восстановление работоспособности механизма управления лопастями рабочего колеса. Все работы были завершены досрочно.

Новые гидроагрегаты обладают большей эффективностью, что уже позволило увеличить мощность Волжской ГЭС с 2 541 МВт до 2 734 МВт. Одним из результатов модернизации стала рекордная за все время эксплуатации Волжской ГЭС суточная выработка 65,442 млн кВт.ч, зафиксированная 12 апреля 2023 года. В перспективе установленная мощность станции возрастет до 2 744,5 МВт. К настоящему времени на Волжской ГЭС обновлены все 22 гидротурбины и 18 генераторов, завершение замены гидрогенераторов намечено на 2026 год.

Модернизация станции не ограничивается гидроагрегатами. Сегодня на Волжской ГЭС в рамках ПКМ завершена замена затворов водосливной плотины, продолжается замена сороудерживающих решеток, маслонаполненных кабелей 220 кВ на кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена, начата реконструкция открытого распределительного устройства (ОРУ) напряжением 500 кВ с применением элегазового оборудования закрытой компоновки (КРУЭ).

Волжская ГЭС – нижняя, наиболее мощная ступень Волжско-Камского каскада и крупнейшая гидроэлектростанция Европы. Благодаря своим маневренным мощностям Волжская ГЭС имеет большое значение для обеспечения надежной работы единой энергосистемы России. Среднемноголетняя выработка электроэнергии составляет 11,5 млрд кВт.ч.

РусГидро реализует Программу комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа обновления устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность – ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.

За 11 лет действия ПКМ прирост установленной мощности гидроэлектростанций РусГидро составил 559 МВт, что можно сравнить с появлением в составе энергохолдинга еще одной большой ГЭС. За это время были заменены или модернизированы 132 гидротурбины, 118 генераторов, 95 силовых трансформатора, а также более 10 тысяч единиц вспомогательного оборудования.