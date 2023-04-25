С 2023 по 2028 годы в энергосистеме Республики Башкортостан планируется реализовать проекты, связанные с вводом в эксплуатацию турбогенератора № 1 Ново-Салаватской ТЭЦ (собственник - ООО «Ново-Салаватская ТЭЦ») мощностью 50 МВт в 2024 году, а также увеличением мощности в рамках реализации программы модернизации объектов тепловой генерации:

Энергоблоков Кармановской ГРЭС (собственник – ООО «Башкирская генерирующая компания», далее – ООО «БГК») №1 с увеличением мощности с 315,2 МВт до 330 МВт в 2025 году и №2 с увеличением мощности с 300 МВт до 330 МВт в 2027 году.

Турбогенератора № 9 Стерлитамакской ТЭЦ (собственник - ООО «БГК») с увеличением мощности со 100 МВт до 118 МВт в 2026 году;

Турбогенератора №3 Ново-Стерлитамакская ТЭЦ (собственник - ООО «БГК») с увеличением мощности со 135 МВт до 139,9 МВт в 2027 году;

Турбогенератора №9 Уфимской ТЭЦ-4 (собственник – ООО «БГК») с увеличением мощности с 45 МВт до 49,9 МВт в 2027 году.

Развитие генерирующих мощностей в регионе ведется для обеспечения перспективного спроса на электроэнергию и мощность. В соответствии с прогнозом, разработанным филиалом Системного оператора Башкирское РДУ, к 2028 году в энергосистеме Республики Башкортостан прогнозируется увеличение потребления электрической энергии до 29763 млн кВт·ч со среднегодовым темпом прироста 1,69 %, а также увеличение максимального потребления электрической мощности до 4426 МВт со среднегодовым темпом прироста 1,03 %.

Заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – министр промышленности, энергетики и инноваций Александр Шельдяев так прокомментировал проекты модернизации объектов электрогенерации: «Республиканская энергосистема является одной из системообразующих в стране. Она обеспечивает бесперебойное и надежное энергоснабжение уральского и поволжского регионов. Имеет важное значение в транзите электрической энергии между европейской и сибирской частями страны. Наши энергетики активно развивают и проводят масштабную модернизацию энергокомплекса. Реализуют знаковые проекты в Благовещенском энергоузле и Зауралье. Интенсивная работа идет и на объектах генерации тепловых энергоцентралей республики. Мы это видим сегодня наглядно на примере важнейших объектов, которые готовы к запуску. В рамках федеральной программы в ближайшие 10 лет будут модернизированы шесть крупных электростанций региона. Первый объект после модернизации, энергоблок Кармановской ГРЭС, запустили в декабре 2022 года».

Для исключения рисков выхода параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы Республики Башкортостан за пределы допустимых значений предусмотрена реконструкция ПС 110 кВ Нагаево с заменой двух трансформаторов 110 кВ суммарной мощностью 32 МВА на два новых суммарной мощностью 80 МВА. С целью обеспечения прогнозного потребления электрической энергии и мощности предусмотрена реконструкция ПС 110 кВ Кармаскалы с заменой двух трансформаторов 110 кВ суммарной мощностью 32 МВА на два новых суммарной мощностью 50 МВА.

Напомним, новая модель планирования перспективного развития отрасли введена с 1 января 2023 года в соответствии с принятыми в июне 2022 года поправками в Федеральный закон № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». В соответствии с документом, центром ответственности за перспективное планирование электроэнергетики стал Системный оператор. В спектр задач компании включена разработка двух программных документов – Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики на 18 лет и Схемы и программы развития электроэнергетических систем России на 6 лет с включением в последнюю планов по развитию региональных энергосистем в части системообразующей сети 110 кВ и выше. В настоящее время компания приступила к разработке СиПР ЭЭС России на 2024 – 2029 годы. Документ планируется утвердить до 1 декабря 2023 года.