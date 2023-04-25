Центральной темой станет подведение итогов участия российской делегации в 49-й сессии ( http://www.cigre.ru/activity/session/session_2022/ ) СИГРЭ в Париже.

В программе: пленарное заседание, доклады представителей Национальных исследовательских комитетов РНК СИГРЭ по 16 направлениям исследований СИГРЭ и награждение наиболее активных участников российской организации.

В конференции примут участие руководители РНК СИГРЭ и его национальных исследовательских комитетов, в том числе Председатель РНК СИГРЭ, Первый заместитель Генерального директора ПАО «Россети» Андрей Муров, Председатель Технического комитета РНК СИГРЭ, Член Правления – Руководитель Блока инжиниринга ПАО «Интер РАО» Юрий Шаров, член Президиума РНК СИГРЭ, Председатель Правления АО «СО ЕЭС» Федор Опадчий и другие.

Также мероприятие посетят представители отраслевых ведомств, энергетических компаний и производителей электротехнического оборудования.

Отчетная конференция РНК СИГРЭ пройдет в московском офисе «Россети Научно-технический центр». Чтобы посетить ее, зарегистрируйтесь по ссылке: http://cigre.ru/register/2023/

Основная информация:

Дата и время: 27 апреля в 10:00

Начало регистрации участников: с 09:00.

Окончание мероприятия: 15:00

Адрес: Москва, Каширское шоссе, дом 22, корпус 3, конференц-зал «Россети Научно-технический центр».