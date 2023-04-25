Центральной темой станет подведение итогов участия российской делегации в 49-й сессии (http://www.cigre.ru/activity/session/session_2022/) СИГРЭ в Париже.
В программе: пленарное заседание, доклады представителей Национальных исследовательских комитетов РНК СИГРЭ по 16 направлениям исследований СИГРЭ и награждение наиболее активных участников российской организации.
В конференции примут участие руководители РНК СИГРЭ и его национальных исследовательских комитетов, в том числе Председатель РНК СИГРЭ, Первый заместитель Генерального директора ПАО «Россети» Андрей Муров, Председатель Технического комитета РНК СИГРЭ, Член Правления – Руководитель Блока инжиниринга ПАО «Интер РАО» Юрий Шаров, член Президиума РНК СИГРЭ, Председатель Правления АО «СО ЕЭС» Федор Опадчий и другие.
Также мероприятие посетят представители отраслевых ведомств, энергетических компаний и производителей электротехнического оборудования.
Отчетная конференция РНК СИГРЭ пройдет в московском офисе «Россети Научно-технический центр». Чтобы посетить ее, зарегистрируйтесь по ссылке: http://cigre.ru/register/2023/
Основная информация:
Дата и время: 27 апреля в 10:00
Начало регистрации участников: с 09:00.
Окончание мероприятия: 15:00
Адрес: Москва, Каширское шоссе, дом 22, корпус 3, конференц-зал «Россети Научно-технический центр».
Вход на конференцию свободный по предварительной регистрации: http://cigre.ru/register/2023/
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