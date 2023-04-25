На фоне новых вызовов, с которыми столкнулся российский и мировой ТЭК в 2022 году, разработка «Энергетической стратегии РФ» становится особенно актуальной, общий вектор её развития ясен уже сейчас. Об этом Павел Сорокин сообщил на открытии «Национального нефтегазового форума» и выставки «Нефтегаз-2023».

«Это непростая задача, так как при таком огромном количестве вызовов и препятствий, с которыми сегодня сталкиваются все рыночно ориентированные игроки, строить прогнозы очень сложно. Но мы должны руководствоваться прагматичными интересами нашей страны», – отметил он.

Первый заместитель Министра напомнил, что за последние несколько лет мировая энергетика столкнулась с большим количеством препятствий, многие из которых стали результатом недальновидных регуляторных решений.

В частности, он отметил, что «зелёная повестка» остаётся актуальной для глобальной экономики, перед Россией стоит цель достичь углеродной нейтральности к 2050-2060 годам, однако ряд политических решений, принятых западными странами для поддержки ВИЭ, привёл к дестабилизации не только ТЭК, но и ударил в том числе и по промышленности.

По словам Павла Сорокина, в глобальном масштабе это привело к недоинвестированности традиционной энергетики, прежде всего, нефти, газа и угля. Однако ВИЭ, несмотря на всю поддержку, пока ещё не могут обеспечить рост мировой экономики.

«Поэтому неопределённость, настигшая мировой энергетический рынок в последнее несколько лет, связанная сначала с пандемией коронавируса, а потом и с искусственными ограничениями, наложенными на российские энергоресурсы, в дальнейшем будет лишь увеличиваться», – продолжил замминистра.

Он также добавил, что в 2022 году произошёл разрыв традиционных логистических цепочек, из-за которого маршруты доставок традиционных углеводородов, особенно нефти, до конечных потребителей увеличились от 20-30% до нескольких раз.

Кроме того, продолжил Павел Сорокин, серьёзным вызовом стали технологические ограничения, которые также нанесли удар по глобальному рынку, так как производителям оборудования теперь приходится диверсифицировать свой ассортимент, а это приводит к снижению серийности и росту себестоимости.