Первый гром – как защитить свой дом от удара молнии?

Май открывает сезон гроз в умеренных широтах России, в связи с чем именно к этому периоду стабильно возрастает спрос на установку молниезащитных систем в загородных домах. TDM ELECTRIC, российский производитель электротехнической и кабельной продукции, провел анализ, в каких случаях молнии представляют наибольшую опасность и как от них защититься. Существуют специальные технические решения, которые минимизируют риск удара молнии и защищают в случае, когда разряд все-таки поразил дом.

Согласно прогнозам Гидрометцентра, население России вновь ждёт аномальное лето, а это значит, что такое явление, как грозы, только участится. Глобальное потепление влечет за собой более частое и интенсивное проявление гроз по всей планете. Прямо в этот момент во всём мире их бушует порядка 1800 . В наших умеренных широтах во время сильной грозы в течение 1 часа появляется до 500 молний.

Это эффектное явление может быть разрушительным, так как 30% молниевых разрядов достигает земли и могут вызвать непоправимый вред имуществу и здоровью людей. Мощный электрический импульс с напряжением в несколько десятков тысяч вольт приводит к возгоранию конструкций из горючих материалов, разрушению кирпичных и бетонных конструкций, оплавляет и выводит из строя электропроводку, уничтожает приборы видеонаблюдения и бытовую технику. Загородные дома в сельской местности являются одним из наиболее уязвимых объектов, так как в их конструкции, как правило, используются легковоспламеняющиеся элементы. Электрический импульс за 0,025 наносекунды разогревает место удара до 30000°C, этого достаточно, чтобы моментально начался пожар.

При каких условиях дом находится в большей опасности

Частота гроз. Обратите внимание на карту районирования территории РФ по среднегодовой продолжительности гроз в часах из ПУЭ (Правил устройства электроустановок). Наиболее подвержены данному явлению регионы с частотой 80ч+. Рельеф и климат. Важно учитывать, где расположено здание: на высоте или в низине. Молния бьет по самой короткой траектории, поэтому здание на возвышенности скорее встанет на ее пути. Дополнительным подспорьем для распространения электрических разрядов является влажный климат. Другие объекты рядом. Оцените высоту своего здания относительно соседских – самое высокое и будет притягивать разряды. То же касается вышек сотовой связи, антенн и деревьев.

Разряд, попавший в конструкцию или дерево в непосредственной близости от здания, также может вызвать перебои в электричестве, вывести из строя электронику, повредить проводку в доме.

Современные технологии для защиты от молний

Министерство энергетики РФ выпустило специальную инструкцию по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций, которой руководствуются как при строительстве промышленных объектов, так и для размещения систем защиты на частных зданиях.

В этот комплекс решений входят 3 ключевых блока:

Внешняя молниезащита защищает здание и соединяет контур, встречающий электрический разряд молнии и распространяющий его по грунту. Он состоит из молниеприёмников, соединительных элементов, проводников, молниеприемной сети.

Система заземления. Она забирает потенциал из грунта и уводит в атмосферу за счет заземлителей и соединительных элементов.

Внутренняя молниезащита, в которую входят устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП). Важно защитить дом не только снаружи, но и изнутри. Так как молния всегда выбирает кратчайший ослабленный путь до отрицательного потенциала, которым может обладать любой электроприбор внутри здания, часть электрического импульса может перейти внутрь дома. В данный комплекс входят 3 категории УЗИП, каждая ступень которого поэтапно отсекает определенное количество мощности электрического разряда.

Олег Иванов, руководитель товарного направления Грозозащита TDM ELECTRIC:

«При выборе оборудования важно учитывать особенности как самого здания, так и окружающих условий. Существуют различные вариации базовых систем защиты. Например, грунт при определенном составе может разрушать элементы заземления. В этом случае для защиты соединений от коррозии стоит использовать антикоррозийную пасту. Срок службы штырей в некислых грунтах можно увеличить до 30 лет, если выбрать исполнение медным покрытием 0,25 мм. Для защиты дома с деревянным каркасом кровли или с полностью деревянным каркасом важно наличие контура заземления в грунте и молниезащитного контура всего здания, особенно в том случае, если здание расположено вдали от высоких деревьев, зданий и сооружений. Наличие простого молниеприемника на самой высокой точке конька кровли дома и соединение его с контуром заземления защитит дом и его владельцев от гибельных последствий удара молнии. Наличие устройств от импульсных перенапряжений в распределительном щитке сбережет электронику и бытовую технику, подключенные в розетки. Наш ассортимент позволяет сокращать сроки установки, учитывать все сложности конструкций и материалов, из которых они построены. Например, существуют отдельные крепления и держатели молниеприемников и проводников для острых коньков, а для круглых коньков предусмотрена другая система фиксации без повреждения покрытия крыши, в то же время, для плоских кровель торговых центров или складов есть свои специальные мачтовые и несущие конструкции».

TDM ELECTRIC – комплексный российский производитель и поставщик под собственной торговой маркой электро-, светотехнической и кабельно-проводниковой продукции для дома, офиса и предприятия. Ассортимент торговой марки TDM ЕLECTRIC постоянно увеличивается и насчитывает свыше 16 000 позиций, представляющих полный спектр отраслевой продукции. Более 50% от оборота производимой компанией продукции локализовано на отечественных промышленных предприятиях. Вся производимая продукция соответствует техническим стандартам качества и требованиям безопасности. Благодаря приобретению в 2019 году Рыбинского электромонтажного завода (РЭМЗ), TDM ЕLECTRIC стала торгово-производственной компанией полного цикла. Численность сотрудников 1050 человек. Более 500 компаний в России и странах СНГ выбрали TDM ELECTRIC в качестве основного поставщика электро-светотехнической и кабельно-проводниковой продукции. За 15 лет реализовано более 1 млрд товаров бренда TDM ELECTRIC.