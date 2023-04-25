Первый гром – как защитить свой дом от удара молнии?

Май открывает сезон гроз в умеренных широтах России, в связи с чем именно к этому периоду стабильно возрастает спрос на установку молниезащитных систем в загородных домах. TDM ELECTRIC, российский производитель электротехнической и кабельной продукции, провел анализ, в каких случаях молнии представляют наибольшую опасность и как от них защититься. Существуют специальные технические решения, которые минимизируют риск удара молнии и защищают в случае, когда разряд все-таки поразил дом.
Согласно прогнозам Гидрометцентра, население России вновь ждёт аномальное лето, а это значит, что такое явление, как грозы, только участится. Глобальное потепление влечет за собой более частое и интенсивное проявление гроз по всей планете. Прямо в этот момент во всём мире их бушует порядка 1800. В наших умеренных широтах во время сильной грозы в течение 1 часа появляется до 500 молний.
Это эффектное явление может быть разрушительным, так как 30% молниевых разрядов достигает земли и могут вызвать непоправимый вред имуществу и здоровью людей. Мощный электрический импульс с напряжением в несколько десятков тысяч вольт приводит к возгоранию конструкций из горючих материалов, разрушению кирпичных и бетонных конструкций, оплавляет и выводит из строя электропроводку, уничтожает приборы видеонаблюдения и бытовую технику. Загородные дома в сельской местности являются одним из наиболее уязвимых объектов, так как в их конструкции, как правило, используются легковоспламеняющиеся элементы. Электрический импульс за 0,025 наносекунды разогревает место удара до 30000°C, этого достаточно, чтобы моментально начался пожар.
Разряд, попавший в конструкцию или дерево в непосредственной близости от здания, также может вызвать перебои в электричестве, вывести из строя электронику, повредить проводку в доме.
Министерство энергетики РФ выпустило специальную инструкцию по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций, которой руководствуются как при строительстве промышленных объектов, так и для размещения систем защиты на частных зданиях.
В этот комплекс решений входят 3 ключевых блока:
Олег Иванов, руководитель товарного направления Грозозащита TDM ELECTRIC:
«При выборе оборудования важно учитывать особенности как самого здания, так и окружающих условий. Существуют различные вариации базовых систем защиты. Например, грунт при определенном составе может разрушать элементы заземления. В этом случае для защиты соединений от коррозии стоит использовать антикоррозийную пасту. Срок службы штырей в некислых грунтах можно увеличить до 30 лет, если выбрать исполнение медным покрытием 0,25 мм. Для защиты дома с деревянным каркасом кровли или с полностью деревянным каркасом важно наличие контура заземления в грунте и молниезащитного контура всего здания, особенно в том случае, если здание расположено вдали от высоких деревьев, зданий и сооружений. Наличие простого молниеприемника на самой высокой точке конька кровли дома и соединение его с контуром заземления защитит дом и его владельцев от гибельных последствий удара молнии. Наличие устройств от импульсных перенапряжений в распределительном щитке сбережет электронику и бытовую технику, подключенные в розетки. Наш ассортимент позволяет сокращать сроки установки, учитывать все сложности конструкций и материалов, из которых они построены. Например, существуют отдельные крепления и держатели молниеприемников и проводников для острых коньков, а для круглых коньков предусмотрена другая система фиксации без повреждения покрытия крыши, в то же время, для плоских кровель торговых центров или складов есть свои специальные мачтовые и несущие конструкции».
TDM ELECTRIC – комплексный российский производитель и поставщик под собственной торговой маркой электро-, светотехнической и кабельно-проводниковой продукции для дома, офиса и предприятия. Ассортимент торговой марки TDM ЕLECTRIC постоянно увеличивается и насчитывает свыше 16 000 позиций, представляющих полный спектр отраслевой продукции. Более 50% от оборота производимой компанией продукции локализовано на отечественных промышленных предприятиях. Вся производимая продукция соответствует техническим стандартам качества и требованиям безопасности. Благодаря приобретению в 2019 году Рыбинского электромонтажного завода (РЭМЗ), TDM ЕLECTRIC стала торгово-производственной компанией полного цикла. Численность сотрудников 1050 человек. Более 500 компаний в России и странах СНГ выбрали TDM ELECTRIC в качестве основного поставщика электро-светотехнической и кабельно-проводниковой продукции. За 15 лет реализовано более 1 млрд товаров бренда TDM ELECTRIC.
Сайт: https://tdme.ru/
Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в Телеграм
Актуальные новости, обзоры и публикации портала в удобном формате.
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter