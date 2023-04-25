«Россети Тюмень» завершили плановый ремонт линии электропередачи, питающей крупный распределительный центр розничной торговли в Югре. Выполненные мероприятия повысили надежность электроснабжения объекта, от бесперебойной работы которого зависит обеспечение жителей Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов продуктами питания и товарами первой необходимости.

В рамках договора по оказанию нетарифных услуг «Россети Тюмень» выполнили ремонт участка воздушной линии 6 кВ. На 97 опорах ЛЭП заменено 582 фарфоровых изолятора на новые стеклянные. Кроме того, энергетики провели техобслуживание 1,5 км самонесущего изолированного провода. Из-за труднодоступности линейного объекта персонал, оборудование и материалы к месту проведения работ доставлялись с помощью вездеходов.

Стоит отметить, что все мероприятия выполнены в рекордно короткие сроки – всего за два дня. Учитывая важность стабильного функционирования логистической площадки, электроснабжение распредцентра на это время было переведено на резервный источник.

«Россети Тюмень» уже третий год обслуживают в Нефтеюганске энергооборудование одной из крупнейших в стране торговых сетей – «Монетка». В 2023 году ритейлер отметил оперативность и качество работы энергетиков Благодарственным письмом.