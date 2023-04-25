Энергетики начали установку дистанционных распорок на магистральных линиях электропередачи (ЛЭП) региона. Установленное оборудование исключит повреждение проводов при ветровых нагрузках, что повысит надёжность передачи электроэнергии потребителям Челябинской области с численностью населения более 3,4 млн человек, в том числе крупным промышленным предприятиям.

Дистанционные распорки удерживают на заданном расстоянии провода линий электропередачи, снижают уровень их колебаний в пролетах и гасят вибрацию.

В настоящее время работы по установке дистанционных распорок завершены на ЛЭП 220 кВ «Троицкая ГРЭС - Южноуральская ГРЭС». В течение года особое внимание энергетиков будет уделено ЛЭП 500 кВ, которые участвуют в передаче электроэнергии в Казахстан и в Оренбургскую область – на ЛЭП 500 кВ «Костанайская - Челябинская» и «Ириклинская ГРЭС - Магнитогорская» установят наибольшее количество распорок. Всего в течение года установят почти 150 единиц устройств на 6 магистральных ЛЭП.