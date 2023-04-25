В Кемерове прошел первый день заседания научно-технического совета ПАО «Россети Сибирь» с участием представителей компании "Россети Томск" и АО "РЭС" из Новосибирска.

Главные инженеры филиалов энергокомпании рассказали об итогах прохождения осенне-зимнего периода и запланированных мероприятиях по снижению аварийности на сетях напряжением 0,4 – 110 кВ.

«Осенне-зимний период 2022-23 прошел успешно, крупных аварийных отключений потребителей допущено не было. Тем не менее, рост аварийности в сети 110 кВ составил порядка 29%. Основные причины - это воздействие стихийных явлений и старение оборудования. Наша задача проанализировать опыт, обсудить проблемы, найти решения и уже плавно перейти к ремонтной кампании для подготовки наших сетей к предстоящей зиме», - отметил Игорь Сорокин, главный инженер ПАО «Россети Сибирь».

На совещании также рассмотрели вопросы подготовки филиалов к противопаводковому, пожароопасному и грозовому периодам 2023 года. Кроме технических руководителей компании в мероприятии приняли участие представители ведущих производителей электротехнического оборудования и индивидуальных средств защиты.

«Основной продукт нашей компании – молниезащитные разрядники для защиты воздушных линий 6 - 110 кВ от грозовых перенапряжений. Это уникальная отечественная разработка, позволяющая защитить воздушные линии от грозовых отключений. Наши разрядники не допускают перекрытия изоляторов и, соответственно, отключений. Таким образом, мы можем предотвратить и снизить аварийность на воздушных линиях», - рассказал Андрей Кобяков, старший менеджер ООО «НПО Стример».

Во второй день НТС техническим руководителям сибирских филиалов энергетики «Кузбассэнерго – РЭС» продемонстрируют проведение работ под напряжением.