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25 апреля 2023, 16:45 282 Время чтения ≈ < минуты
Источник: РНК СИГРЭ
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Напоминаем, что в этот четверг, 27 апреля 2023 года, в конференц-зале «Россети Научно-технический центр» (Москва, Каширское шоссе, дом 22, корпус 3) пройдет Отчетная конференция РНК СИГРЭ по итогам 49 сессии СИГРЭ, прошедшей с 28 августа по 2 сентября 2022 года в Париже.

Вход на конференцию свободный, по предварительной регистрации. Срок окончания приема заявок на участие в мероприятии - 15:00 26.04.2023.

Все основные выступления Конференции будут транслироваться онлайн. Ссылка на трансляцию будет доступна в разделе мероприятия в ближайшее время.

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Метки: РНК СИГРЭ, СЕССИЯ СИГРЭ, КОНФЕРЕНЦИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 

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