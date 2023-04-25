Напоминаем, что в этот четверг, 27 апреля 2023 года, в конференц-зале «Россети Научно-технический центр» (Москва, Каширское шоссе, дом 22, корпус 3) пройдет Отчетная конференция РНК СИГРЭ по итогам 49 сессии СИГРЭ, прошедшей с 28 августа по 2 сентября 2022 года в Париже.

Вход на конференцию свободный, по предварительной регистрации. Срок окончания приема заявок на участие в мероприятии - 15:00 26.04.2023.

Все основные выступления Конференции будут транслироваться онлайн. Ссылка на трансляцию будет доступна в разделе мероприятия в ближайшее время.