АО «Мособлэнерго» произвело капитальный ремонт линии электропередачи ВЛ-0,4 кВ в поселке Малаховка городского округа Люберцы.

Работы проведены на участке протяженностью 400 м от трансформаторной подстанции ТП-336. Линия питает около 200 частных домовладений на улице Герцена. Работниками Люберецкого производственного отделения завершены работы по замене 6 железобетонных опор и 400 м неизолированного провода на самонесущий изолированный.

Программа капремонта АО «Мособлэнерго» нацелена не только на выполнение задачи по повышению надёжности электроснабжения потребителей, но и на обеспечение безопасной эксплуатации объектов электросетевого хозяйства. Реализация программы проходит во всех округах Подмосковья, где имеются сети компании. Всего в 2023 году по данной программе запланировано отремонтировать 196 км воздушных линий электропередачи.